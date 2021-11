Paula Chaves rompió el silencio sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Paula Chaves habló por primera vez del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi por la infidelidad con la China Suárez. La conductora de "Bake Off" visitó el programa de Verónica Lozano y ahí rompió el silencio en medio de la polémica que aún sigue dando que hablar.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo la modelo.

Consultada por Lozano por su relación con Zaira Nara y la China Suárez, Paula definió de quién es más cercana: “Zaira es la Madrina de mi hija y yo la amo”.



“Y de la China buena onda, pero no eras tan amiga, era otra relación”, continuó la conductora queriendo indagar sobre su relación con la actriz. Sin embargo, Paula se limitó a asentir y no opinar más nada sobre el asunto.

Por último, Vero quiso saber: “¿Zaira está bien? Porque habían dicho que se había peleado...”, le consultó sobre cómo está la relación con Jacob Von Plessen. “Zaira está muy bien, está bárbara”, cerró Paula.



Zaira Nara rompió el silencio sobre el escándalo de la China Suárez e Icardi que involucró a su pareja

Zaira Nara rompió el silencio en medio de la polémica de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez. Tras las versiones que ponen a Jakob Von Plessen como encubridor del deportista, la modelo salió a decir su verdad.

Fue a través de "Los ángeles de la mañana" que la conductora comentó lo sucedido a través de mensajes. “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el ‘amantazgo’ con la China. Les leo textual lo que me dijo”, señaló Ángel de Brito en su programa.

“No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, leyó el conductor. “Yo de ella no sé qué pensar”, siguió leyendo De Brito.

“Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más, pero no lo voy a leer”, acotó dejando varios secretos guardados.

