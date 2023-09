Lali Espósito se encuentra soltera desde hace años. Con el tiempo, la prensa y las redes sociales le inventaron novios, que al final fueron puras especulaciones, su último novio estable fue Santiago Mocorrea y estuvieron juntos 4 años. Actualmente está felizmente soltera y siempre se encarga de desmentir cada romance que sale a la luz.

En está ocasión, la cantante decidió publicar un vídeo en Tiktok. Fiel a su estilo y bromeando, habló sobre los rumores que siempre nacen a partir de las personas con las que se relaciona: ‘’Buen día, quiero aclarar una cosa porque a veces leo en las redes sociales sobre el por qué estoy soltera. Por qué elijo estar soltera’’, empezó diciendo mientras le daba varios sorbos a su mate.

Lali Espósito

Y continuó: ‘’Mucho se dice que porque soy bisexual no puedo tener novio porque no me puedo decir, hay gente que inventa parejas... pero la verdad de la intimidad real, ¿qué se sabe? NADA", expresó tajante la artista que hace poco volvió al país para presentarse en el festival Equal.

Luego, Lali brindó el verdadero motivo por el cual no encuentra la pareja ideal. Y es que tiene un requisito fundamental: "En este video quiero aclarar el motivo, hay una exigencia, algo primordial para que yo empiece a pensar en quizás, compartir la vida con alguien. Yo, estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o novio chef, quiero comer increíble, quiero otras cosas increíbles también, pero, sobre todo, quiero comer increíble", reveló.

Finalmente, Lali Espósito brindó más detalles sobre sus exigencias: "No quiero a alguien que tenga gracia para cocinar, de esos que dicen 'me defiendo, veo que te hago'. No. Quiero un chef. Hay gente que prioriza que esté bueno, que vaya al gym, yo quiero que sea un chef profesional’’, cerró.

D.M