Cuánta plata perdió Benjamín Vicuña tras su separación de la China Suárez.

A pesar de ser reservado su vida, Benjamín Vicuña tras su separación de la China Suárez surgieron datos y cifras que el actor perderá tras el fin de la pareja, según informa paparazzi.com.ar.

Según trascendió hubo polémica e incluso enojo entre la familia con dos inversiones que Benjamín hizo a fin de consentir y regalarle algo a la madre de sus hijos más chicos. El actor hizo dos inversiones para la China: le obsequió la mansión de un millón de dólares en zona norte y un terreno en Carmelo, Uruguay.

Cuando la relación no estaba bien entre los actores, porque se encontraban en medio de una pelea, Vicuña le obsequió a su ex una mansión de un millón de dólares en un barrio privado de zona norte. Para comprar el terreno vendió acciones de la empresa familiar, lo cual no fue bien visto.

Anteriormente, y ya en pareja con Suárez, había comprado un terreno en Carmelo, Uruguay, en donde tenían planificado hacer un emprendimiento inmobiliario.

Además anteriormente tuvo que ceder ciertas propiedades a Pampita luego del divorcio. Entre las cosas perdió una mansión ubicada a veinte minutos de Santiago de Chile que tiene 600 metros cuadrados y 10 mil metros de terrenos valuada en aproximadamente 1,4 millones de dólares.

El vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña sigue dando que hablar. Tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, ahora la actriz tomó una decisión sobre la relación con su ex.

De regreso a la Argentina, la China estuvo el fin de semana reunida con su grupo de amigos más queridos y en ese momento habría dejado de seguir a Vicuña en Instagram, un gesto que en estos tiempos es tomado como signo de cómo se encuentran las relaciones.

“Se armó, se picó. Es toda una señal al estilo de ‘quiero que el mundo sepa’, porque si no, queda entre cuatro paredes. Ella quiere que se sepa que está todo mal con él. Y él tampoco la sigue a ella”, dijo Rodrigo Lussich, quien dio a conocer la novedad a través de "Los escandalones".

“Vicuña dejó de seguir a la China Suárez, la China Suárez dejó de seguir a Vicuña. Y lo cierto es que, a poco del regreso de ella, las cosas se han complicado. Estaba todo mal, pero está peor”, agregó Luissich sobre el vínculo entre ambos que parece no estar nada bien.

