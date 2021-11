Ayer, 31 de octubre, el hombre más famosos del mundo y el mejor jugador de fútbol de toda la historia, Diego Armando Maradona hubiese cumplido 61 y en todas las canchas se pararon los partidos a los 10 minutos para homenajearlo. Por su supuesto que la gran pérdida a quienes más afectó fue a sus hijos y hoy en "LAM" Verónica Ojeda contó la conmovedora frase que le dijo el hijo que tuvo con "el Diez", Dieguito Fernando al despertarse el día del cumpleaños de su padre.

"La verdad fue un día difícil para nosotros, lo extrañamos mucho y sobre todo Dieguito. Cuando se despertó me dijo: 'Mamá podemos tomarnos un avión e ir al cielo a saludar a papá'. Yo no lo podía creer, me dio un no sé qué. Le explique que eso no era posible pero que su papá lo estaba cuidando desde el cielo", comenzó contando.

Finalmente relató que por la noche fue a comer con él y una amiga a un restaurante y en un momento su hijo se fue a un costado del lugar y se pudo a mirar el cielo y mirá vos Ángel, había una sola estrella brillando, entonces él me dijo 'esa es la estrella de papá' y yo le dije que sí que era su padre mirándolo desde arriba.

Conmovedor.

Conmovedora frase de Dieguito Fernando el día del cumpleaños de su papá Diego Maradona.

La desoladora pregunta de Dieguito Fernando sobre la muerte de Maradona



El 25 de noviembre de 2020 es un día que quedará marcado en la memoria de todo el mundo, en especial de la familia Maradona, por la fecha de la repentida muerte de Diego Maradona y el inicio de la batalla legal entre sus herederos y hermanas. En este contexto, Dieguito Fernando transita la partida de su papá, lleno de los miedos propios de un niño de 8 años que perdió a su padre.

“Tiene una obsesión con la muerte y los médicos. Ve a su papá todos los días por televisión”, dijo Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y representante legal del pequeño.

Con Jana mantiene charlas con Face Time y es a quien le consulta todas sus dudas y con la persona que más se abre fuera de su madre. “La otra vez lo llamó y Dieguito le preguntó directo, ¿Por qué se murió papá, Jana?, y ella no supo cómo reaccionar. Son hermanos y se quieren. Cuando Dieguito visitaba a su papá, Jana estaba siempre y la veía, él la tiene muy asimilada”, agregó Baudry.

Además de ser el abogado del pequeño, como pareja de su madre lo acompaña desde un lugar mucho más cercano. “Como todo niño que pierde a su papá, tiene esa obsesión con lo que conté. Hoy lo que me toca vivir es una situación compleja y difícil. Él hace mucho tratamiento profesional”, reveló.

Diego y su heredero.

FL