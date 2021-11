El sábado, Sergio "el Kun" Agüero asustó a todos. A los pocos minutos de haber empezado el partido contra el Alaves el delantero sintió un fuerte dolor torácico tras una jugada y fue reemplazado y llevado a un hospital para que le realizaran estudios en los que descubrieron que había sufrido una arritmia, un trastorno en la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón.

Por el momento el Kun permanece internado, en observación. Los médicos esperan más estudios para confirmar el grado de importancia de dicha arritmia para definir los pasos a seguir.

Consultado por el diario Olé, el doctor Norberto Debbag, cardiólogo y deportólogo argentino,explicó: "Una arritmia se puede estudiar en 24 horas, ya está el diagnóstico. Las ventriculares son las más complicadas porque hay un daño en la estructura del corazón, una lesión coronaria o una miocardiopatía. Las arritmias auriculares son más benignas. Puede ser supraventricular, que se soluciona con medicación y no hay mayores problemas. O una fibrilación auricular que levanta mucho la frecuencia cardíaca. Es la que tuvieron el basquetbolista Fabricio Oberto y el futbolista el Burrito Rivero. A ellos les hicieron una radiofrecuencia, una estimulación, que con eso anulás el problema y ambos volvieron a jugar. No tenemos precisión sobre lo de Agüero pero no tardará mucho en saberse. Cuándo volverá a jugar dependerá del tipo de arritmia que se le detecte".

Por su parte la prensa española informó que el cuerpo médico del Barcelona ya se contactó con los doctores del Manchester City, su ex club, y con los de la Selección Argentina para saber si el Kun ya sufrió un problema de este tipo ya que el entorno del jugador había avisado que a los 12 años sufrió una situación cardíaca similar, termina informando el diario deportivo numero uno de la Argentina.

La salud del Kun Agüero tras sufrir una arritmia en pleno partido de fútbol en Barcelona.

El comentario que le hizo el Kun Agüero a Lali Espósito y luego eliminó

Lali Espósito se presentó desde Argentina en el Global Citizen Live 2021, el prestigioso festival internacional con el objetivo de ayudar a distintas partes del mundo debido a la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia del Coronavirus. Asombrado por el show que grabó la cantante desde las terrazas del CCK, el Kun Agüero le dedicó un comentario en sus redes sociales y luego lo borró.

Siempre atenta a lo que sucede en las redes sociales, Juariu captó el momento y publicó distintas historias de Instagram, contándoles a sus seguidores lo que ocurrió entre Lali y el Kun.

“Último momento. Alerta” comenzó diciendo la panelista de Bendita. Y entre varias historias de la red social agregó: “Lali subió una foto la cual fue comentada por un jugador de futbol. El Tucu correa? Eeeemmm no. El Kun Agüero. Hasta ahí vo dirá bue que tiene. Que ya no está más.... lo borro. Aunque está el like. Pero el comentario no está más....”

El comentario que el Kun escribió en la publicación de la jurado de La Voz Argentina fue "Bueeeeee". Pero algo hizo que el deportista se arrepintiera y lo borrara.

La influencer siguió averiguando lo sucedido. “Entonces que hice? Fui a ver si andaba todo bien con la sofi la novia. Y espero que sean fuentes porque... No se siguen más. Nada por aquí. Y hay más... No sigue a laleee” aseguró.

Aunque dejó su “me gusta” en las fotos de la ex Teen Ángel, el delantero del Barcelona prefirió borrar el comentario para evitar cualquier tipo de especulación. La panelista de Bendita, además de haber hecho captura de pantalla, descubrió que no sigue a Sofia Calzetti, y despertó rumores de separación.

El "me gusta" del Kun a Lali que después borró.

