¡No va más! Yanina Latorre dejó la dieta en cuarentena: "Volví a las harinas"

Yanina Latorre siempre cuidó su figura. Además de realizar ejercicio físico, procuró evitar alimentos ricos en carbohidratos. Pero, en medio de la cuarentena, Yanina volvió a cambiar su alimentación. En Los Ángeles de la Mañana confesó: "Estar quietos, sentados, aburridos hace que al menos yo abra la heladera cada cinco minutos. Y volví a las harinas".

La esposa de Diego Latorre dio más detalles sobre sus nuevos hábitos alimenticios: "Y sí... Tuve que volver porque estamos en época de crisis. Estoy cocinando sin parar. ¡Se me cae el personaje! Yo cocino bien y además tomo clases. Anoche hice una tarta de choclo y ya no me voy a poner a hacer la masa sin harina. Amasé, hice masa casera y así se pasa más el tiempo también. Sino me siento y como. Yo caí en las harinas".

