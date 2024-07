El 4 de julio del 2020, Paula Chaves dio a luz a Filippa, su hija menor y la tercera que tuvo junto a Pedro Alfonso. Así fue que, para celebrar el natalicio de la niña, la modelo hizo un ritual muy especial y decidió compartir con sus seguidores la historia de cómo fue su último parto.

En el marco del cumpleaños de Filippa, la hermana de Delfina Chaves mostró en Instagram cómo celebró más allá del clásico festejo y reveló: “Cómo me emocionan los cumpleaños. Estoy muy nostálgica, no puedo creer que ya pasaron 4 años”.

En cuanto al ritual que llevó adelante el pasado jueves, compartió en su perfil de la red social de la camarita: “Me prendí una velita, me puse la playlist que había armado para el trabajo de parto y le escribí una carta a ella contándole cómo fue el día que llegó”.

Cómo fue el último parto de Paula Chaves

“En la previa estaba asustada y ansiosa. Venía con contracciones de pre parto hacía como tres semanas. Arranqué a las 16 horas, a las 20 se puso todo más intenso y a las 23 nació. El trabajo de parto lo hice todo en casa con mi partera que me acompañó", comenzó diciendo frente a las preguntas de los seguidores.

"Y llegué con 10 centímetros de dilatación a la clínica Trinidad de Palermo. Hice un pre parto largo desde semana 37 con olas uterinas que iban y venían. Arranqué el trabajo de parto con 5 centímetros de dilatación, no así con Baltazar que me costó mucho más llegar al 4. Me pusieron anestesia una vez que estaba la dilatación completa. Pude seguir sintiendo las contracciones y la sensación de pujo estaba intacta. Pero creo que se me fue yendo y el momento expulsivo fue sin sin palabras, hermoso e intenso”, finalizó Paula Chaves.