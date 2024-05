Paula Chaves está muy pendiente de su cuerpo, ya que su profesión se lo demanda. De todos modos, la modelo y conductora ha comprendido que el metabolismo puede cambiar y su físico puede experimentar diferentes transformaciones, sobre todo luego de tres embarazos.

En una reciente entrevista con Ángel de Brito, la esposa de Pedro Alfonso habló sobre su decisión de ya no ser madre nuevamente. Junto a a Alfonso son padres de tres niños: Olivia, Baltazar y Filipa y ya han decidido frenar su reproducción. Para ello, recurrieron a la vasectomía: "Pedro cerró", reveló Chaves.

"No queríamos más, somos muy fértiles juntos, porque tres tiros, tres goles. Y le dije: 'No puedo más, yo no puedo poner más el cuerpo, no puedo parir más", explicó sobre la decisión de la pareja. "A mí la pastilla me hace mal, yo sentía que había dado todo: una cesárea, dos partos, tres años de lactancia. Entonces tomamos la decisión de que sea él, siempre entendiendo que era su cuerpo, la decisión 100% tenía que ser de él", agregó.

Cuántos kilos aumentó Paula Chaves

Lo cierto es que Chaves ha tenido grandes aumentos de peso en su último embarazo y así lo relató en diálogo con el periodista de espectáculos: "Llegué a pesar 105 kilos. Engordé 40 kilos con el bebé". Reveló que pesaba originalmente 65 kg. y su cuerpo cambió completamente.

"Mi metabolismo me suelta la mano", expresó Paula Chaves sobre cómo vivió el último embarazo: "Vomito sin parar tres meses y engordo. No es saludable, obvio", aclaró y también este aspecto físico la llevó a tomar la decisión de ya no tener más hijos.