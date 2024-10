De pedirle una colaboración a un dúo de baile: Wanda Nara y Callejero Fino protagonizaron los momentos más virales de Bake Off

Bake Off arribó a la pantalla de Telefe, con su versión famosos y la conducción de Wanda Nara. El reality de pastelería cuenta con un staff de jurados integrados por Christophe Krywonis, Damián Betular y Maru Botana, quienes juzgarán el trabajo en las cocinas de las 20 celebrities, y solo una de ellas se consagrará como el gran pastelero. Aunque el certamen recién comienza, el cantante de RKT, Simón Nattanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino se perfila como uno de los preferidos por sus cocciones y su gran personalidad. Junto a la conductora protagonizaron dos momentos que se volvieron virales en las redes sociales.

Wanda Nara y Callejero Fino, protagonistas de Bake Off

El martes por la noche se emitió el segundo capítulo de Bake Off, y aunque la competencia recién comienza ya algunos de los participantes se ganaron el cariño del público. Callejero Fino es uno de ellos, quien sorprendió con su habilidad en la cocina como por su gran sentido del humor y buena onda.

Y este cariño por parte del público para el cantante también lo tiene por parte de sus compañeros de competencia. Pero también por parte de Wanda Nara, con quien tiene divertidas idas y vueltas que no escapan a viralizarse en las redes sociales, por la particulaidades entre sus charlas.

Por supuesto que el martes por la noche Twitter explotó luego que Wanda le haga dos propuestas al cantante. La primera de ellas fue en pedido de una colaboración musical. "¿Te querés sumar a mi tema?", preguntó la conductora luego de contarle que está trabajando en un nuevo lanzamiento. Pero al no tener una respuesta certera del participante, dio un paso más: "Si no te gusta me ayudas y le cambias una parte". Pero Callejero no tuvo el sí fácil y dijo que le gustaría conocer más antes de participar. La conductora se retiró entre risas sin una respuesta.

Más tarde, Wanda volvió a buscar complicidad en el participante. En este caso, mediante un baile. Como bien le gusta a la conductora, se llevó todas las miradas al hablar de música en medio del certamen, y junto a la musicalización del ciclo se puso a bailar justamente un tema de Callejero. Por supuesto, no dudó en buscar al artista y ambos dieron una clase de baile de cumbia.

Bajo la mirada de todos, el dúo brillo. Y en las redes sociales no dudaron en comentar este encuentro que llena de risas en la pantalla.