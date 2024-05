Paula Chaves expresó abiertamente su descontento al enterarse de que Wanda Nara la reemplazaría en la conducción de “Bake Off”, el programa que ella había liderado durante tres temporadas. La modelo y conductora no pudo ocultar su malestar y compartió sus sentimientos sobre la situación.

Chaves reconoció que el reemplazo le generó un profundo dolor. “Entiendo cómo es la tele. Trabajo hace muchos años, estuve mucho tiempo, tuve muchos contratos y entiendo cómo se manejan los canales, cómo son los presupuestos y cómo se manejan los proyectos”, comentó la modelo, dejando en claro que su experiencia en la industria le ha enseñado a aceptar cambios, aunque no siempre sean fáciles de digerir.

La modelo se sinceró al explicar que, aunque comprendía la lógica detrás de la decisión del canal, la noticia de que Wanda Nara ocuparía su lugar no dejó de ser dolorosa. "Es difícil hablar desde el lugar en el que estoy. Entiendo la situación del canal, que ya tiene una conductora contratada, y si surgen proyectos que no se pueden hacer como es el caso del programa que hizo ella, si ya tenés una conductora contratada, obvio que vas a usar ese equipo, esa producción y no vas a salir a contratar una conductora distinta de la que tenés", explicó Chaves.

El malestar de Paula Chaves al ser reemplazada de “Bake Off”

Sin embargo, Paula Chaves no ocultó su tristeza al ser desplazada de un proyecto que significaba mucho para ella. “Es un proyecto que hice tres temporadas y es un formato muy lindo, pero bueno, este año no se dio”, expresó con nostalgia.

Ante la pregunta de qué fue lo primero que pensó al enterarse del reemplazo, Chaves admitió: “Me dolió, obvio, no te voy a mentir. Ya soy grande y entiendo las situaciones, pero obviamente es un programa que a mí me encanta hacer y me divierte”.

