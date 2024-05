Paula Chaves, regresó al mundo de la moda y recordó en una entrevista con Caras su época como modelo. La conductora compartió sus prioridades para un 2024 que, según ella, la encuentra disfrutando de un gran presente familiar y en plenitud emocional. "Me encantó porque hacía mucho que no hacía fotos de alta costura, con prueba de ropa y que crearán los vestidos sobre mí," confesó la actriz y conductora, miembro del staff de Multitalent Agency, quien fue seleccionada por Marian Saud para lucir las creaciones de su nueva colección, "Brave Hearts."

Paula Chaves en Caras.

"Hoy tengo la posibilidad de elegir. Me gusta poder llevarlos al colegio, levantarlos a la mañana, y que cuando vuelvan a la casa sientan ese olorcito a pancito caliente, a tostadas, ese que yo sentía”, contó Paula Chaves a Caras. Y continuó: “¿En qué mujer siento que me convertí? Llegando a los 40 siento que estoy mucho más plantada que a los 20. Pude trabajar mucho el amor propio. De donde no me siento bien, me corro".

Paula Chaves en Caras.

Paula Chaves luego señaló: "Intento no enseñarles, sino compartirle eso a mis hijos, más que nada a Oli, que es la más grande, esto del amor propio. Hay que estar donde a uno le hace bien. Y eso siento que me llegó con los años".

Paula Chaves de vuelta a la moda

Hoy abrazo mi cuerpo, lo amo. Más allá de que durante mucho tiempo se decía en el mundo de la moda que era la grandota y que no cumplía con los parámetros de ser híper delgada, a mí nunca me importó. Siempre tuve los pies sobre la tierra", indicó Paula Chaves, quien se convirtió en una gran influencer de la moda.

Por último, Paula Chaves aseguró: "Después de tres hijos amo mi cuerpo y mi todo. Hoy me siento más confiada y segura. Hay que disfrutar la vida, porque es un instante”.