Dalma Maradona apuntó contra el doctor Luque: "Es negligente, hay audios que me avalan"

Dalma Maradona volvió a aparecer en los medios y se refirió a la muerte de su padre. La hija del 10 reveló que sigue sin entender algunas cosas que pasaron. En un móvil de Intrusos, recordó cómo se manejaron los especialistas y repudió una vez más al doctor Luque.

Dalma confesó que sigue la causa por la muerte y que se están investigando a los cuidadores y médicos que, a pesar de que están acusados de mala praxis, siguen ejerciendo con normalidad. Maradona contó que no perdonó lo que hizo Leopoldo Luque, ese día, luego de haber operado a Diego.

Dalma junto a su padre, Diego Maradona.

La actriz apuntó contra el profesional y denunció: “Él buscaba cámaras. De hecho, hay un audio en donde él le manda un mensaje puteandome a mí a Morla, después de que se saco esa foto con mi papá en la Clínica en donde está todo vendado. Yo ahí le dije 'te parece esa foto'. Se ve que corto conmigo y lo llamo a Morla. Es hermoso. Ese es mi tesoro. Que ellos me puteen a mí, habla de quien soy yo”.

El doctor Luque continúa ejerciendo.

Luego, Dalma opinó sobre la posibilidad de que Luque afronte entre 8 y 25 años de prisión: “Me parece que si no hiciste bien tu trabajo hay algo que se llama juicio. Yo tengo clarísimo qué pasó, pero todavía me duele y después de tanto tiempo no lo puedo digerir”. Y afirmó: "A mi papá le pasó algo a las siete de la mañana y a nosotras nos llamaron a la una. Me parece grave para la gente que atiende, porque es negligente. Por suerte hay audios que me avalan. Tanto él como la psiquiatra”.

Por último, Dalma compartió que es lo que le pasa al recordar lo qué pasó con su padre: “Hay audios que no puedo volver a escuchar, porque me revuelven el estómago. Hay muchas cosas que no puedo volver a escuchar. Si al principio tuve que hacerlo porque quería ver a quienes teníamos en frente, porque claramente no tuvimos nada que ver con estas personas”.

Dalma Maradona pidió justicia por Diego Maradona en varias ocasiones

Dalma Maradona fue la que inició el juicio por la muerte de Diego. “Ojalá que sea un juicio digno, así nosotras podemos presenciarlo. Gianinna y yo, por lo menos. Hay muchos audios que salieron a la luz y digo por suerte porque sino éramos nosotras las locas, las desquiciadas y todas las barbaridades que dijeron solamente de Gianinna y mías. No hablan mal de nadie más”, había declarado la actriz en su momento.

Además, hace unos días Dalma utilizó sus redes sociales para volver a pedir justicia por su padre: “¡Te extraño todos los días! te prometo que vas a tener la Justicia que merecés”.