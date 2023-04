Marcela Tauro realizó una fuerte acusación contra Dalma Maradona: "Al hijo de Verónica Ojeda no lo quiere"

Tras la muerte de Diego Maradona su familia tiene un nuevo capítulo de drama, ya que al fin los ocho imputados en la causa serán llevados a juicio. En ese contexto, Dalma Maradona habló con Intrusos y luego Marcela Tauro dijo lo que piensa sobre ella con respecto a sus hermanos.

Todo comenzó cuando Pampito indicó que hay personas que señalan a los hijos de Maradona como “chupasangres” cuando son sus legítimos herederos, y Marcela marcó que había sido el propio Diego quien los había puesto en ese lugar, especialmente a Gianinna y a Dalma.

Imagen reciente de Dalma Maradona.

La panelista señaló: "Maradona fue el primero en decir que Dalma le habría robado, que había viajado a Montevideo y sacó una cuenta de no sé cuánta plata. Y si te ponés a ver los valores, no son iguales para todos los hijos. Hay una diferencia”. “No tienen que ver las chicas. Pero, ¿quién es más hijo? Para Diego había dos que eran más. Era un ser especial”, continuó la Tauro.

Marcela Tauro en Intrusos.

A continuación, y sin filtros, Marcela explicó por qué no le cierra la mamá de Roma y Azul: “Dalma todo bien, pero al hijo de Verónica Ojeda no lo quiere. ¿O no te enteraste? Gianinna sí. No tiene por qué quererlo, pero bueno…”.

Veronija Ojeda junto a Mario Baudry.

“¿Y saben quién quedó desamparada? Jana, que alquila”, analizó y cerró: “Y hoy en día las chicas están en guerra con las tías. ¿Por qué? Porque quedaron con Morla, que se tuvo que ir del país, hasta hace poco estuvo viviendo en Inglaterra”.

Dalma Maradona habló de su relación con la pareja de Claudia Villafañe

Dalma Maradona habló como nunca antes sobre la nula relación que mantiene con Jorge Taiana, quien es actualmente la pareja de Claudia Villafañe u lo lleva siendo desde hace más de 20 años.

Todo comenzó luego de que el actor brindara una extensa entrevista en donde reveló que no tiene contacto con Dalma y Gianinna. En ese contexto, la mayor de las hijas de Villafañe fue consultada sobre este tema y confesó. “No tengo mucho más para decir. Las cosas se dieron así y bue, ya está”.

Gianinna, Claudia Villafañe y Dalma Maradona.

Por último, hizo una aclaración: “Las charlas que tenemos con mi mamá son en privado y nada más. Si se da o no en algún momento, se verá. Esa es la realidad de ahora y después se verá. De las cosas privadas hacen un mundo y para nosotros no lo es”, cerró Dalma.