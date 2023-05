Dalma Maradona lanzó una advertencia tras ver un dato que le pasó una seguidora: "Tengan cuidado"

Dalma Maradona compartió un contundente descargo en sus redes sociales al conocer una información que le pasó una seguidora sobre una de las médicas de Diego Maradona, implicadas en la causa por su muerte, que sigue publicitando sus servicios en las redes sociales.

"Una seguidora me manda la cuenta y obvio no sabía lo que estaba pasando. Ella era la psiquiatra de mi papá por lo que no hace falta que les diga lo que pienso de esta persona, pero sí me parece responsable de mi parte decirles que ella está procesada por homicidio con dolo eventual", comenzó la hija del Diez en su cuenta de Instagram mostrando el perfil de la médica implicada.

"Habiendo tantos profesionales idóneos, me parece importante no caer en manos de esta gente", advirtió Dalma mirando muy seria frente a cámara.

"No puedo pedir que denuncien la cuenta, pero se las comparto para que ustedes vean lo que quieren hacer. Personalmente, les pido que tengan cuidado con esta gente porque uno no se da cuenta al principio, pero después, tienen un desenlace que no está bueno. Es algo que todavía no entiendo de este país, cómo sigue trabajando como si nada una persona imputada por homicidio", agregó contundente.

Dalma Maradona pidió justicia por Diego Maradona

La actriz no suele compartir muchos aspectos de su vida privada, sin embargo, decidió dedicarle un espacio a la memoria de Diego Maradona, ya que se inició el juicio por su muerte. “Ojalá que sea un juicio digno, así nosotras podemos presenciarlo. Gianinna y yo, por lo menos. Hay muchos audios que salieron a la luz y digo por suerte porque sino éramos nosotras las locas, las desquiciadas y todas las barbaridades que dijeron solamente de Gianinna y mías. No hablan mal de nadie más”, había declarado Dalma Maradona.

En un reciente posteo en sus redes, la actriz pidió Justicia por su papá: “¡Te extraño todos los días! te prometo que vas a tener la Justicia que merecés”, escribió Dalma Maradona en una historia de Instagram.