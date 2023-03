Dalma Maradona celebró el cumpleaños de su hija Roma con una fiesta temática de la Sirenita

Roma Maradona, la hija mayor de Dalma Maradona, festejó el fin de semana su cumpleaños número 4 y decidió celebrarlo con la temática de su princesa favorita de Disney, La Sirenita. La hija de Diego Armando Maradona puso manos a la obra y contrató a una diseñadora de eventos para que recrearan el mundo de la princesa en el salón de fiesta.

Dalma Maradona compartió fotografías de la decoración en su cuenta de Instagram y mostró cómo quedó la decoración. El salón estuvo decorado con globos rosas, verdes y lilas para simular las plantas que se encuentran debajo del mar. A su vez, la mesa dulce, junto a la torta, también estuvo acorde al ambiente del cumpleaños.

La torta de la cumpleañera tenía las mismas tonalidades que el salón, con la diferencia de que distintas colas de sirena adornaban la base del bizcochuelo junto a varios caballitos de mar. Dalma estuvo en todos los detalles y encargó distintos muffins para cada personaje de la película. Por un lado, estaban los que tenía la cara de la Sirenita, mientras que, por otro, se podía observar a Flounder, el amigo pez de la protagonista.

Roma, la hija de Dalma Maradona, disfrazada de la Sirenita.

"Hace 4 años iba a un control (estaba teniendo algunos problemas de presión) pero todavía faltaba para que nacieras. Ese 12/3/2019 me dijo mi obstetra que me fuera mi casa,me bañara relajada porque en 4 horas nos encontrábamos en la clínica… Yo lo miro a tu papá y no entendía, CLARAMENTE IBAS A NACER ESE DÍA y yo lloraba porque todavía no tenías nombre", fue el comienzo del relato que Dalma Maradona le dedicó a Roma, junto a una foto de su hija disfrazada de la Sirenita.

Dalma Maradona denunció en las redes sociales violencia de género: "Soy tan ilusa"

Casualidad o no, la actriz Dalma Maradona se despachó en sus historias de Instagram con un contundente descargo, luego de que hoy, el programa "A la tarde" de América TV, se le dedicara un informe completo sobre los nuevos conflictos que empañan la tranquilidad de la actriz, su hermana Gianinna Maradona y su mamá, Claudia Villafañe.

"'Hasta qué punto una persona puede estar tan ensañada con alguien que inventa historias de cero? ¿Con qué fin? Es el famoso miente, miente que algo quedará... "Se notan mucho los hilos cuando de la nada aparecen historias incomprobables que siempre vienen del mismo lado. Es agotador tener que molestar a la justicia para esto, pero también es agotador vivir así. Así que iremos a la justicia que es donde ninguno puede probar nada de lo que dicen en la TV", señaló la hija de Diego Armando Maradona.

