Dalma Maradona fusiló al entorno de Diego: "Pasen el número de mi papá, no me busquen"

Dalma Maradona una vez más explotó contra el entornó de Diego Maradona, su padre .Esta vez no dio nombres pero se ocupó de que el mensaje se haga público y llegue a quien tiene que llegar. A través de su Twitter, disparó una catarata de tuits en los que hizo énfasis que no la dejan comunicarse con su papá.

Según Dalma, el entorno de Diego le cambia los números de teléfono luego de entablar conversación con ella y con Gianinna Maradona, no pudiendo así hablar con él.

“¡Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente! ¡Así que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian! ¡Gracias!”, escribió notablemente furiosa.

“A diferencia de lo que ustedes puedan pensar yo no le pido nada ni le lleno la cabeza, ¡solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! ¿Hasta de eso lo van a privar? ¡No me busquen!¡Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor”, apostó Dalma.

Para finalizar, la actriz también afirmó que su séquito le "llena la cabeza" : “¡Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! ‘Diego tus hijas no te llaman más… Se olvidaron de vos’. ¡Solo que ahora no me fumo más! ¡Voy a probar con la oficina (?) chorros!”.