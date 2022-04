Dalma Maradona homenajeó a su marido en su aniversario de casados: "Te amo siempre"

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli cumplieron cuatro años de casados, las llamadas "Bodas de Seda". Para agasajar a su marido, la actriz compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, tiernas imágenes de su esposo y le dedicó unas bellas palabras.

"Feliz aniversario al amor de mi vida! hermoso papá y el mejor compañero del mundo! Por mil años más! Ya sabes que con vos TODO! Te amo", escribió Dalma Maradona en una postal donde se los ve juntos, abrazados cucharita, y tomados de la mano, fotografía que tomó Gianinna Maradona.

La publicación de Dalma

Como si eso fuera poco, Dalma Maradona publicó una imagen de su esposo abrazando a su hija y agregó: "¿Acaso me casé con la mejor persona de este mundo? PUES CLARO! te amo siempre". De esa forma, la artista le expresó su amor públicamente a Andrés, que no suele aparecer mucho en las redes de su esposa, ya que no le gusta tomarse fotos.

Fiel a su clásico sentido del humor, Dalma Maradona reposteó el saludo que le hicieron las organizadoras de su boda y escribió: "LAS MEJORES ORGANIZADORAS DEL UNIVERSO. Las amo. Atte: bridezilla", haciendo referencia a que como novia fue insoportable al momento de planificar y organizar cada detalle.

La publicación de Dalma

No es secreto para nadie que Dalma Maradona y Andrés Caldarelli están esperando a su segunda hija Azul, que estaría llegando dentro de tres meses. A pesar de que la actriz no pasó bien los primeros meses de su embarazo, ya que se sintió muy descompuesta, actualmente disfruta del proceso junto a su esposo y su hija, Roma.