Dalma Maradona reveló cómo fue la decisión de tener otro hijo

No es secreto para nadie que Dalma maradona está esperando su segunda hija, su nombre será Azul y en una entrevista con "Intrusos", reveló cómo fue la decisión de tener otro hijo, junto a su marido. "Es una hija muy buscada, como Roma", comenzó diciendo la actriz.

"Lo que me pasó es que dijimos 'bueno, este año busquemos tranqui, veamos que pasa' y quedé embarazada al toque, fue como muy rápido, pero feliz, siempre es una decisión tomada", reveló Dalma Maradona con respecto a cómo fue que decidió junto a su marido buscar un segundo hijo.

Su primera foto embarazada de Azul

Evidentemente, Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, charlaron la idea de agrandar la familia y decidieron que este año buscarían un hermanito para Roma, sorprendentemente Azul llegó más rápido de lo que creían, lo que los llenó de felicidad y emoción. Lo curioso es el segundo nombre que Andrés quiere ponerle a la bebé que viene en camino.

Los últimos días se supo en las redes que Andrés quiere que su hija se llame Azul Yoro, haciendo referencia al club de sus amires, Boca Junios, que suele denominarse "Azul y Oro", sin embargo, Dalma Maradona dice que no va a suceder, ya que no hay necesidad de castigarla de esa forma con ese segundo nombre.

"Eso no va a pasar, yo soy muy de Boca igual, pero me parece que no hay que castigarla de esa manera, se está formando un grupo de todos aguantando esa moción, pero no", aseguró Dalma Maradona evidenciando que a pesar de ser de Boca, no está de acuerdo con la sugerencia de su marido.

Con respecto al anuncio en el programa de radio donde trabaja, Dalma Maradona reconoció que le pareció el mejor lugar para hacerlo, ya que sus compañeros la vienen bancando desde hace tiempo con todas las situaciones difíciles que le tocaron atravesar, y es por eso que anunció ahí su embarazo.