Dalma Maradona confirmó esta mañana que será mamá por segunda vez y dejó sorprendidos a todos.

La hija de Diego Maradona hizo el anuncio en Un día perfecto, programa radial del que es columnista, y confirmó que serán padres junto a Andrés Caldarelli y que esperan una nena que llamarán Azul.

“Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, dijo en pleno aire y siguió: “La cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada, me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse".

Dalma Maradona subió la primera foto embarazada y mostró cómo está su pancita

Tras esta sorpresiva primicia Dalma Maradona compartió la primera foto de su panza de tres meses de embarazo junto a un emotivo mensaje: "Felicidad y más felicidad. Acá te esperamos bebita", subió la actriz.

Qué dijo Roma, la hija de Dalma Maradona, sobre la llegada de su hermanita

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli son papás de Roma, que ya tiene dos años. Aunque intenta mantener el perfil bajo, la actriz comparte algunas de las anécdotas de su niña y también confesó cuál fue la reacción de ella al enterarse de la llegada de su hermana.

“Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, contó Dalma sobre el momento en el que le comunicaron la noticia. “Sí, un bebe”, fue la respuesta inmediata de la pequeña.

“Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, agregó luego.

Roma, la hija de Dalma Maradona.