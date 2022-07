Dalma Maradona reveló el mal momento que vivió tras el parto de Azul: "Me tuvieron que hacer una transfusión de sangre"

En las últimas horas, salió a la luz que Dalma Maradona no le habría querido atender el teléfono a Dieguito Fernando tras el nacimiento de su hija Azul. Fue Verónica Ojeda quien contó el conflicto en diálogo con Jorge Rial.

En su defensa, Dalma Maradona rompió el silencio en "LAM" y contó su versión de los hechos. En primera instancia recibió un mensaje de Verónica Ojeda felicitándola por el nacimiento de su segunda hija, le agradeció a Ojeda y recibió como respuesta que cuando Dieguito se despertara de la siesta la llamaría para saludarla.

Dalma embarazada de Azul.

Seguido a eso, Dieguito le mandó un mensaje a Dalma, pero nunca recibió respuesta. Esto hizo que Verónica se moleste con la actriz y le cuente a Rial todo lo sucedido. Que la situación se haga pública, desembocó en el descargo que la artista hizo en diálogo con Ángel de Brito.

"No respondí el mensaje de Dieguito porque estuve internada y me hicieron una transfusión de sangre", reveló Dalma. Luego de la cesárea de Azul, se preparó para irse a su casa, pero los resultados de los análisis no fueron buenos, por lo que debió recibir asistencia médica.

El mal momento de Dalma Maradona tras el parto de Azul

"Estuve internada, me tuvieron que hacer una transfusión de sangre porque estaba anémica y no me podía levantar de la silla", aseguró dolida Dalma Maradona. La actriz no quería que saliera a la luz el mal momento que vivió tras el parto, pero se vio obligada a revelarlo para explicar por qué no atendió a Dieguito.

La artista detalló: "Nace Azul y tenía que estar dos días internada por la cesárea, que fue una cesárea normal y estuvo todo bien, pero el día que me iban a dar el alta yo me empecé a sentir muy débil, estaba muy blanca". A un médico se le ocurrió hacerle análisis de rutina antes de dejarla ir a su casa y "Salieron unos valores horribles", expresó Dalma.