Dalma Maradona confesó ser una apasionada de los zapatos y, aparentemente, está en el camino de transmitirles su amor por ellos a sus dos hijas, principalmente a Azul, quien, en sus primeros meses de vida, ya está reuniendo una verdadera colección de calzado. Además, la niña los luce con una enorme sonrisa en cada una de sus salidas y disfruta junto a su familia.

“Estrenando las guillerminas hermosísimas, somos muy fanáticas. Ahora Azul está sacando las de conejo... ¡Miren lo que son estos, miren lo que es la terminación. Esto es muy hermosísimo!”, compartió feliz la mamá de la niña en su cuenta de Instagram, mientras mostraba los regalos que recibió.

Las guillerminas color camel

“Hago video porque les quiero mostrar un regalito que me hicieron a mí, que la verdad me emocioné. Bueno, capítulo aparte para este regalazo que le hicieron a Azul, pero también creo que es un regalo para mí. Miren lo que es este detalle, y encima esta sorpresa que no... Estoy emocionada. Muchas gracias, de verdad, gracias por el amor, por ser tan amorosos. No se puede creer”, siguió Dalma, vía Instagram Stories.

Los zapatitos de cuero negro

Las particulares guillerminas que hicieron emocionar a Dalma Maradona

Entre los elegantes y sofisticados modelos de zapatos que mostró para la bebé, hubo varios que llamaron la atención. Uno de ellos fue el favorito, debido a su color camel y a una costura que simulaba la cara de un conejo. También, exhibió un par de zapatos de cuero negro con detalles en celeste, y los más tiernos de todos fueron los zapatos de cuero celeste con una linda flor amarilla y blanca aplicada. Lo que más destacó en ese calzado, fue el detalle del 10 icónico con el que solía firmar Diego Maradona, lo que hizo emocionar a Dalma hasta las lágrimas.

Sin dudas, Dalma Maradona está pasando momentos inolvidables junto a su bebé Azul, y su hija más grande, Roma, quien horas atrás enamoró a todos tras el tierno audio que le envió a su tía Gianinna. La hija menor de Diego y Claudia Villafañe no dudó un segundo y posteó el audio en las redes para que sus seguidores se derritan de amor al igual que ella.

SDM