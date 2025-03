Emily Ceco denunció a su pareja, Santiago Martínez, por violencia de género, después de haber sido golpeada salvajemente y secuestrada en su departamento durante un fin de semana. Frente a la denuncia pública de la ex participante de Love is Blind, Cinthia Fernández tomó la decisión de contactarse con ella y hacer de nexo entre la víctima y Roberto Castillo, su novio y abogado. Después del descargo de la panelista a favor de la joven, Yanina Latorre salió al cruce y aseguró que fue una “pedorrada” lo que hicieron.

La ex candidata a diputada contactó a Emily con su pareja, quien terminó por ser su abogado, y le aseguró a Martínez que lo que hizo no le va a “salir gratis”.

Santiago Martínez detenido

Yanina Latorre fulminó a Cinthia Fernández tras meterse en el caso de Emily Ceco

Después de que Santiago Martínez fuera detenido por haber golpeado a su esposa, Emily Ceco, Cinthia Fernández realizó un gran descargo en sus redes asegurando que lo que hizo no le va a salir gratis y reivindicando el trabajo de su novio, Roberto Castillo, abogado de la víctima. Frente a esto, Yanina Latorre disparó contra su compañera y panelista de LAM por sacar provecho del fuerte caso.

“Que alegría me da!!! Allanamiento a Santiago Martínez y, como resultado, GOLPEADOR PRESO!!”, escribió la ex pareja de Matías Defederico. “Ahora sí, está donde tiene que estar. Desfigurar a esta nena no te va a salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito varios años”, agregó.

El festejo de Cinthia Fernández ante la detención de Santiago Martínez

“Yo sabía Emily, te dejé con el mejor, Roberto Castillo”, finalizó la panelista de Ángel de Brito y despertó la furia de Yanina Latorre, quien la aniquiló en su programa en El Observador.

“Esto me parece una 'pedorrada' y una falta de respeto al derecho, al allanamiento y a la situación”, sostuvo la conductora de “Sálvese quien pueda” por la pantalla de América que se estrena el 17 de marzo. “Una cosa es que yo lo haga como panelista y me suba a dar una data, otra cosa que lo haga ella, Cinthia Fernández, la novia del abogado”, agregó.

Además, los tildó de “vivos” y “caranchos”, y aseguró que “cuando Cinthia vio la nota de ella en Bondi, llamó a Pepe Ochoa y le pidió el teléfono de Emily para meter al novio y que sea el abogado”.

La detención de Santiago Martínez por la denuncia por violencia de género a Emily Ceco generó un gran alivio en el entorno de la víctima, pero también conflictos en el mundo del espectáculo ya que Yanina Latorre aseguró que Cinthia Fernández se comportó de la peor manera.

