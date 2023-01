Telefe ya está cocinando la nueva temporada de MasterChef, que, en este 2023 regresará con participantes amateurs. Desde hace semanas se ha estado especulando de quién será el nuevo conductor de este espacio, tras la ausencia de Santiago Del Moro, quién descansará hasta la llegada de una nueva entrega de Gran Hermano. Iván de Pineda, Paula Chaves y Wanda Nara son los nombres que más suenan, sin embargo, no hay nada confirmado.

Sobre esto, Damián Betular fue consultado por LAM, donde destacó que será su primer MasterChef amateur y que no está nada nervioso, ya que, es un formato similar a Bake Off. Asimismo, el notero no dudó en preguntarle sobre la ausencia de Santiago del Moro: “Me imagino que habrás escuchando que Santiago del Moro no va a ser de la partida”.

Santiago del Moro no conducirá esta temporada.

"Me llamó él cuando empezó el run run. Nos avisó que no iba a estar, que no sabía quién iba a ser el nuevo conductor, que estaba cansado de Gran Hermano, que le quedaba todavía un largo camino. Lo vamos a extrañar, pero vamos a ver qué pasa, es todo nuevo. Cuando vuelva la versión celebrity, seguro volverá él”, respondió Betular.

Sobre el nuevo conductor, Damián Betular entre risas aseguró que se enteraba solo por las noticias que publicaban los medios. “Yo me entero por ustedes. Un día es Paula Chaves, otro día es Iván de Pineda, ahora es Wanda Nara. Yo creo que el que sea es el host de algo que es lindo y se va acoplar bien con nosotros tres porque vamos a hacer lo nuestro que es la gastronomía”, indicó.

Betular se mantiene expectante sobre la decisión de Telefe.

“La llamé a Paula y ella me dijo que tampoco sabía. Es genial la incógnita porque nadie sabe. Yo también pregunto y tampoco me dicen. Yo a Wanda la quería en el celebrity como participante porque tiene mundo, porque cocinaría cosas extravagantes. Así que vamos a ver. A mí me gusta que Telefe diga porque creo que no es algo que opinemos nosotros, sino que decide el canal y con buena onda”, concluyó Damián Betular.

AM