Dani "La Chepi" debió ser hospitalizada y es probable que tengan que operarla

Hace apenas unos minutos, Dani "La Chepi", anunció en sus redes que debió ser hospitalizada porque aparentemente tiene cálculos y eso implicaría que deba pasar por el quirófano, aunque todavía están esperando la confirmación de la cirugía que tendría que ser de carácter urgente.

"Parece que anoche, fueron a Caminito, se afanaron un cascote, me lo dejaron en casa y yo me lo trague. Ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar", contó La Chepi utilizando el sentido del humor, mientras se filmó internada en la Clínica Olivos.

Fiel a su estilo, "La Chepi" contó que estaba indignada porque le habían pedido que se quite todos los aritos de la oreja y que le exigían que se saque el piercing de la nariz "Me lo van a tener que arrancar", expresó la artista que no podía creer que también le pidieran que se saque el esmalte de las uñas.

Finalmente, una enfermera le habría llevado quitaesmalte para que se quite el esmalte negro, aunque hasta el momento seguía con el piercing de la nariz puesto. Por lo pronto, solo resta esperar el parte médico del urólogo a ver si Dani "La Chepi" tiene que ser operada o puede tratar los cálculos de otra forma.