Dani La Chepi presentó a Julián, su nuevo novio, hace pocas horas. Las reacciones, obviamente, no se hicieron esperar. Y una de las opiniones que más le importaba a la actriz era la de su hija Isa, quien le hizo una peculiar advertencia sobre su nuevo novio.

En un entretenido video compartido a través de la red social Instagram, la niña reveló detalles que hicieron sonrojar a su madre. Sin ningún tipo de filtro, como suele ser usual en los menores, la hija de Dani La Chepi fue muy ocurrente y soltó frases divertidas.

“Julián, ¿sabés que mi mamá tiene muchísimos talentos? Los principales son cantar, actuar y bailar. Bueno, bailaba de joven. Pero el principal de todos esos es tirarse pedos... Siempre tiene gases o flatulencias, como le digas”, declaró la niña.

La Chepi reaccionó rápidamente: “No es verdad. Decí que estás haciendo un chiste. Hay verdades que se pueden obviar”. Pero Isa persistió y reforzó su posición, argumentando que siempre le piden que diga la verdad y que le explican lo importante que es que las personas sean auténticas.

¿Quién es el nuevo novio de Dani La Chepi?

A principios de este año, Daniela Viaggiamari, conocida por todos como "La Chepi", atravesó dificultades personales que la llevaron a una profunda depresión. Esto se sumó, lamentablemente, a problemas alimenticios que había experimentado en el pasado y que resurgieron debido al estrés.

Al pasar aquel momento, Daniela sintió que no podía enfrentar la situación por sí sola. Durante su ausencia en las redes sociales, que llamó la atención de sus seguidores, la comediante buscó la ayuda de un equipo de profesionales. Estos le recomendaron un descanso digital y luego la acompañaron en un tratamiento que le ayudó a superar sus problemas.

Cuando regresó a las redes sociales, compartió más de su vida personal en su cuenta de Instagram. El amor volvió a tocar a su puerta, y Daniela lo aceptó con entusiasmo. Se trataba de Julián, su nuevo compañero, al que aún no había presentado oficialmente. Ahora, confirmó su relación aunque no se sabe tanto sobre el joven. En un video muy simpático con su hija, Daniela reveló que estaba en una relación, pero que no tenía planes de presentarlo a sus seguidores por el momento. "El que se quema con leche... a la larga aprende", bromeó, modificando el refrán a propósito. "No quiero apurar la relación", añadió después.

Dani La Chepi y su pareja

Los comentarios en esa publicación estuvieron llenos de buenos deseos y felicitaciones, algo que ella agradeció profundamente. En sus historias de Instagram, compartió una foto abrazando a Julián, pero con él de espaldas para mantener su privacidad.



SDM