El Bailando 2023 está cada vez más cerca y aún se siguen firmando contratos. Sucede que son muchas las celebridades que quieren estar en la pista más famosa del país.

En las últimas horas estuvieron circulando dos nombres que quizás formarían parte de los famosos que participarán y esta tarde Ángel De Brito confirmó que no hubo arreglo. Se trataba de Dani La Chepi y Noelia Pompa.

Dani La Chepi y Noelia Pompa.

Ángel De Brito sobre Dani La Chepi y Noelia Pompa en el Bailando

Ángel De Brito abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las Historias de Instagram. Fue así que un seguidor le hizo una consulta sobre el Bailando 2023 y el conductor reveló la noticia sobre Dani La Chepi y Noelia Pompa.

Ángel De Brito.

"Showmatch es en vivo o grabado?", decía la pregunta. Y Ángel De Brito respondió: "Como siempre".

Luego, el presentador agregó: "No estarán Noelia Pompa ni Dani La Chepi. No llegaron a un acuerdo".

De esta manera, cortó con los rumores sobre la posible incorporación de las bailarinas al certamen.

Ángel De Brito confirmó en LAM que Romina Uhrig sí participará del Bailando 2023

Ángel De Brito reveló días atrás una nueva incorporación al Bailando 2023: Romina Uhrig.

La ex Gran Hermano había comentado que no estaba segura de participar "porque no sabe bailar", contó el conductor. Sin embargo finalmente aceptó y firmó la propuesta de Marcelo Tinelli.

Por último, el periodista aseguró que va a decirle todo lo que piensa al darle una devolución en el certamen.