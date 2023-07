Dani La Chepi es una de las influencers con más seguidores de Argentina, y está constantemente publicando contenido para hacer reír a sus seguidores. Por eso, cuando desapareció por un largo tiempo, sus más fieles fans se preocuparon y comenzaron a preguntarle por su ausencia. Luego de un descanso, reapareció y contó que tuvo un pico de estrés, acompañado de un trastorno de ansiedad y depresión muy grandes. Ahora, reveló cómo la apoya su hija Isabella.

El miércoles por la noche, Dani La Chepi fue de angelita invitada a LAM, y por supuesto que Ángel De Brito se tomó un espacio para hacerle un par de preguntas a la influencer sobre su lucha contra la salud mental. Ella, sin ningún tipo de prejuicio, contestó con total honestidad y explicó qué es lo que le sucedió.

Dani La Chepi en Instagram

En la profunda charla con Ángel De Brito, Dani La Chepi comentó que había muchos síntomas que ignoraba en su momento, pero que después que sucedió todo, pudo reconocerlos y darse cuenta que era por eso. Sin embargo, dijo que hubo uno que hizo que le sonaran las alarmas: "Me caí en la cama... No me entraba la comida. Yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida y se me cerró el estómago, no podía comer. Y pedí ayuda".

Por supuesto que pedir ayuda a profesionales es muy importante en los casos donde la salud mental juega una mala pasada, pero también es esencial el apoyo de la familia. Por suerte, Dani La Chepi tiene un círculo cercano que pudo apoyarla mucho, como sus hermanos (que están viviendo en otros países) e su hija, Isabella.

Dani La Chepi e Isabella

A pesar de que cada día para Dani La Chepi era una tortura, y reconoció que deseaba no despertarse, gracias al apoyo de sus cercanos pudo salir adelante. Cuando estaba comentando esto con Ángel De Brito y el resto de las angelitas, la influencer recordó una frase que le dijo su pequeña hija que la descolocó.

La brillante frase de la hija de Dani La Chepi en medio de su depresión

Cuando Dani La Chepi estaba transitando el peor momento de su depresión y ansiedad, la influencer decidió preguntarle a su hija cómo la veía anímicamente. La pequeña, a pesar de tener pocos años de edad, pudo darse cuenta de todo lo que le estaba sucediendo a su mamá y no dudó en compartirlo con ella.

"Yo te veo muy cansada y hace muchos años que no parás... Descansá mamá, ¿Qué tiene de malo descansar? ¿A qué le tenés miedo?", respondió muy astutamente Isabella. A partir de ese momento, Dani La Chepi tomó el consejo de su hija y se dio un tiempo para descansar y reponerse mentalmente.

