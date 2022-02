Daniel Osvaldo tuvo un comportamiento bastante polémico con el movilero de "A La Tarde"

Instagram

No es secreto para nadie que Daniel Osvaldo no tiene buena relación con la prensa y de hecho, no tiene problemas de decir públicamente lo que piensa al respecto, como lo hizo en su momento cuando le dedicó una publicación a Ángel de Brito y Luis Ventura, entre otros, luego de su separación de Gianinna Maradona.

Lo sorprendente, fue la forma que eligió Daniel Osvaldo para evitar a "Tucho", el movilero de "A La Tarde". Lo estaban esperando a la salida de un restaurante y el ex futbolista quiso evitar la entrevista diciendo: "Vamos a hacer una cosa, yo voy a caminar para allá y vos no", indicándole que no lo siga.

Daniel Osvaldo

Ante el intento de "Tucho" para conseguir la declaración del deportista, Daniel Osvaldo insistió: "Te vuelvo a repetir, yo voy a seguir caminando para allá y vos no, porque sino ya es violento esto, no tengo nadas, no le quiero decir nada a nadie, que tengas un buen día", mientras le tocaba el hombro y la cara.

Finalmente, el movilero dejó que Daniel Osvaldo se vaya, pero no dejó pasar la actitud que tuvo, ya que el ex futbolista habló de violencia, pero las formas que utilizó para evitar la entrevista fue bastante polémica, ya que se manifestó intimidante tocando al movilero y ordenándole que no lo siga.