Daniela Cardone confesó que embalsama a sus gatos muertos: cuántos tiene coleccionados

Daniela Cardone volvió a dejar a todos boquiabiertos. Invitada a la Mesaza de Mirtha Legrand, la actriz habló de su vida actual, de sus afectos más cercanos y de un tema que generó todo tipo de reacciones: el amor profundo que siente por sus gatos, al punto de embalsamarlos una vez que fallecen.

“Vos sabés que hace tres días se me fue otro gatito. Ahora se fue el número siete...”, reveló conmovida frente a la mirada sorprendida de Mirtha Legrand. La diva, entre curiosa y sorprendida, no tardó en preguntarle si no le generaba inquietud tener a sus mascotas muertas dentro de la casa. Pero Cardone fue clara: “Los embalsamo porque compartieron casi diecisiete años. La verdad que tengo una vida con ellos. Y los extraño mucho”.

Daniela Cardone

Cuántos gatos embalsamados tiene Daniela Cardone

La actriz explicó que actualmente tiene seis gatos embalsamados en su hogar, todos ubicados cuidadosamente en una pieza muy especial: “Tengo un mueble antiguo, muy lindo, donde ellos están en sus estantes. Se conservan ahí, en mi dormitorio”. A eso se suman los tres gatos que siguen vivos y que la acompañan en su día a día.

Los gatos embalsamados de Daniela Cardone

La decisión de conservar a sus mascotas fallecidas parece estar vinculada también con su historia personal. “No sé si es porque mi mamá era museóloga y hablaba…”, expresó, dejando entrever que hay una carga emocional y familiar detrás de esta elección.

Sin embargo, los felinos embalsamados ya no permanecerán mucho más tiempo en su dormitorio. Cardone anunció que tiene planeado trasladarlos a una iglesia en Escobar, para que descansen “en paz” y “al lado de San Expedito”. “Es un lugar muy especial, y siento que ahí van a estar bien”, dijo con total convicción.

Con esta revelación, Daniela Cardone volvió a hablar sin miedo al qué dirán y fiel a sus sentimientos. Un perfil que combina sensibilidad extrema con decisiones que, aunque polémicas, son genuinamente personales.

F.A