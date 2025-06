Daniela Cardone, en la mira de la prensa española: del asombro por su nueva vida al recuerdo de su pasado mediático

Daniela Cardone lleva un tiempo alejada del foco mediático. Si bien sigue siendo una figura rutilante del ambiente, que acumula cientos de miles de seguidores, ya no es tan habitual encontrarla en los medios de comunicación. Sin embargo, eso no significa que no siga llamando la atención, tanto en el país como internacionalmente.

En las últimas horas, siguiendo esta estela, se pudo ver como la madre de Brenda Gandini protagonizaba una nota en Lecturas, uno de los medios más importantes de España. “La nueva vida de Daniela Cardone: una orgullosa abuela y activista en defensa de los derechos de los animales”, escribían, para después actualizar a sus visitantes sin dejar de lado la sorpresa.

Daniela Cardone con Ángel de Brito en la fiesta de LAM.

Daniela Cardone, en la mira de la prensa española

Lo primero que destaca el artículo, a cargo de la periodista Lorena López, es el paso de Daniela Cardone por ‘Supervivientes’, uno de los programas más longevos y exitosos de la televisión de España. En ese contexto, rememora la impresionante victoria de la “actriz y modelo argentina” en ese reality, cuando se consagró campeona al derrotar a Romina Malaspina, otra reconocida por estos lares, con el 79.4% de los votos. “Consiguio ganarse el cariño del público y hacerse con el codiciado premio”, reza el texto.

Tras esa victoria, según explican, las puertas de los medios de España se abrieron de manera indiscriminada para ella, ya que la consideraban un verdadero “fenómeno”. A pesar de eso, Cardone decidió regresar a Argentina y continuar con su vida, aunque antes protagonizó la portada de la mítica, y a veces polémica, revista Interviú.

Daniela Cardone ganó Supervivientes.

Lo que sigue en el texto del prestigioso portal y revista española, es un repaso por lo que fue el día a día de Daniela en el país. Dicen que “fue, poco a poco, dejando atrás los focos y las cámaras para centrarse por completo en su familia y en su vida como activista animalista”, para después destacar que se convirtió en “embajadora del primer santuario animal en Latinoamérica, Toekove Mymba”.

Sin dudas, lo que más sorpresa ha causado para la prensa de España, es la manera que tiene Daniela Cardone de relacionarse con sus mascotas. “Convive con cuatro felinos persas”, escriben, para añadir que también posee otros seis embalsamados. Un dato que acá ya sabíamos de sobra, pero que no deja de ser destacable. Además, mencionan que decidió mudarse a “una casa al sur de Buenos Aires” que tiene más de 250 metros cuadrados y que le habría costado unos 800.000 euros.

Por último, hacen hincapié en su pasado amoroso y en las historias que la han rodeado. También en su familia y en unas declaraciones que supo dar en las que afirmaba que no le interesaba compartir la vida con nadie desde un punto de vista romántico. “No tiene ganas de intentarlo otra vez”, sentencian.

El presente de Daniela Cardone les llama poderosamente la atención.

Sin dudas, la presencia de Daniela Cardone en un medio tan conocido, y a más de 20 años de su participación en la tv de España, puede llamar la atención. Sin embargo, también deja claro lo presente que se encuentra la modelo y la vigencia que tiene en la actualidad.