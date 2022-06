Daniela Cardone reveló que tuvo un romance con el Rifle Varela

Daniela Cardone ya está cursando su segunda semana como angelita en LAM. Y hoy, no fue un día más para la mamá de Brenda Gandini ya que por un tema o por otro, todos hablaron de ella.

Por un lado, su original peinado con dos cuernos en la cabeza hechos con su mismo pelo, generó una ola enorme de memes en las redes que hasta Ángel de Brito se lo comentó en medio del programa. Por supuesto, Daniela Cardone se lo tomaba con humor y se reía.

El peinado de Daniela Cardone.

Por otro lado, las redes explotaron con un dato que reveló la exmodelo casi sin querer. Mientras hablaban de los famosos con los que había tenido un romance, surgió que uno de ellos era un periodista muy conocido pero no quería decir su nombre. Fue así que las otras angelitas empezaron a hacerle preguntas sobre el hombre en cuestión y con las pistas de que era alto y no tenía hijos, Pía Shaw adivinó que se trataba de el Rifle Varela (aunque sí tiene una hija de casi dos años). Cuando se lo nombró, la suegra de Gonzalo Heredia no pudo disimular en su cara que la respuesta era "Sí".

Por supuesto comenzaron a pedirle detalles de la relación, pero Daniela Cardone sólo se reía y no emitía palabra. Lo único que dijo fue que pasó "hace añazos".

Daniela Cardone en LAM.

La escandalosa separación del Rifle Varela y Pía Marcollese

El Rifle Varela también estuvo en pareja con otra modelo: Pía Marcollese. Luego de 4 años juntos y una hija en común, finalmente se separaron en octubre pasado. La noticia la dio Juariu, la detective de redes. Allí ella reveló que él y su mujer dejaron de seguirse en sus redes sociales. Y a partir de allí comenzaron las primeras versiones de separación.

¿Están separados? le preguntaron: “Sí, es reciente. Pero es así”, dice una persona que los conoce muy bien. “Venían en una crisis y ella lo encontró con unos mensajes raros y decidió terminar todo”.

El ex periodista de Todo Noticias y la modelo cordobesa se conocieron en 2018. Vivieron cada uno en su casa hasta que ella quedó embarazada de Capri en 2020 y decidieron mudarse juntos.

Rifle Varela y Pía Marcollese.



En 2019 habían hecho un viaje a Europa y de allí llegaron con Capri. La beba nació por una cesárea programada y pesó 2,7 kilos: "¡Estoy feliz!", subió ella a sus redes al poco tiempo. "Pía no va a ser un 10 como mi madre, va a ser un mil. En eso es estupenda, tiene todas las cualidades", había escrito el Rifle Varela antes de ser papá.

Hoy todo eso parece haber quedado en el pasado y nadie sabe si hubo una tercera en discordia: “Eso no está muy claro. El mensaje no era comprometedor. Pero ella creyó que sí. Y con lo mal que venían decidieron tomarse un tiempo”, informó.