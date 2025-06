Si hay una relación entre hermanos que enternece a las redes sociales, es la de Anita García Moritán y Beltrán Vicuña. Los dos hijos de Pampita, de diferentes padres, no dudan en pasar tiempos juntos y disfrutar de la compañía del otro. Mientras que ella lo introduce al mundo de la moda y las princesas, él la protege y la divierte con juegos. Por eso, en el cumpleaños 13 del varón, la niña lució un increíble look que llamó la atención y no se despegó de su hermano.

El cumpleaños de Beltrán Vicuña

Miradas cómplices y tiernas fotos: el look de Anita García Moritán para el cumpleaños de Beltrán

Ana García Moritán es la más pequeña de los hijos de Pampita, y la única que la modelo tuvo con Roberto García Moritán. Durante años, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña, hijos de la conductora con Benjamín Vicuña, fueron los príncipes de la casa. Sin embargo, la llegada de la pequeña enamoró a todos los usuarios de las redes sociales y se volvió la protegida de todos los integrantes de la familia. Pero, Beltrán, el hijo del medio, fue el que más se encariñó con ella, y por eso protagonizan muchos momentos juntos.

El cumpleaños de Beltrán Vicuña

Juegos en la playa, abrazos en eventos importantes y risas cómplices aparecen en muchos de los posteos que Pampita comparte sobre ambos. En las últimas horas, Carolina Ardohaín mostró las mejores postales del cumpleaños de Beltrán, que lo festejó con amigos, familia y mucho futbol. Pero se robó la atención la tierna interacción que tuvo con su hermanita, a la hora de soplar las velas. El adolescente la invitó a que estuviera a su lado y juntos celebraron el cumpleaños.

La niña se mostró emocionada de haber compartido el momento con su hermano mayor, tanto que no se despegó de su lado y se abrazó a sus piernas. Fue así que Pampita les tomó una foto juntos, donde se lució el increíble look que la pequeña preparó para el día especial de Beltrán. Anita lució un vestido princesa, que tenía brillos dorados en la parte superior, y una pollera de una tela que parecía seda y un rosado casi oro. El mismo lo combinó con unas delicadas sandalias y un peinado para atrás.

El look de Ana García Moritán y Beltrán Vicuña

Las redes sociales se enternecieron con la relación de ambos hermanos, y lo mucho que se demuestran el cariño que se tienen. Ana García Moritán y Beltrán Vicuña adoran pasar tiempo juntos y se emocionan por los días especiales del otro. Por eso, buscan siempre brillar y acompañarlos con una sonrisa en el rostro, sin perder su estilo personal. La pequeña se robó la mirada de los amantes fashionistas, mientras que el adolescente sorprendió a los fanáticos del futbol con su especial cumpleaños.

A.E