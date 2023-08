Daniela Celis fue noticia hace algunos días luego de que se instalara el rumor de que podría ser madre de Thiago Medina. La exparticipante de Gran Hermano 2022 estuvo en el programa "Fuera de Joda" junto a Nacho Castañares y La Tora, donde además se sumó Pilar Smith, que fue quien filtró a información.

Luego de que Daniela Celis abandona el estudio al quebrar en llanto, la exparticipante se hizo presente minutos después donde confirmó en primera persona que estaba embarazada.

Así lo confirmó Daniela Celis

Una vez tranquila y acompañada de La Tora y Nacho, Daniela Celis arrojó: "Estoy bien y estamos hablando de un tema que me llegó al corazón, porque para mi es un tema muy importante", comenzó diciendo. Luego, siguió: "Es muy lindo, no estoy mal o triste por la situación o lo que está pasando, al contrario", y siguió contando una tierna historia de vida.

Luego, Daniela Celis lo confirmó: "Si, voy a ser mamá, y tengo una noticia más linda que esa", reveló en primera persona, donde luego fue saludada por sus compañeros del programa. "Me resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como se fue mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos", reveló pestañela en "Fuera de Joda".

J.M