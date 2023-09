Daniela Celis hizo una aparición especial en el programa de Verónica Lozano "Corta por Lozano" para compartir emocionantes detalles sobre su embarazo. Pestañela reveló como se enteró de su embarazo, el sexo de los gemelos y contó que ya tiene fecha para dar a luz.

"Durante nuestra última visita al obstetra, que tuvo lugar el pasado sábado, nos informaron que podían determinar claramente el género de los bebés. Aunque en mi interior sabía la respuesta, decidí mantenerlo en secreto. El médico lo anotó en un sobre que conservo en mi hogar y aún no he tenido la oportunidad de abrirlo", compartió Daniela,

Con respecto a cómo planea revelar el sexo de sus gemelos, Pestañela reveló: "Estamos planeando una celebración extraordinaria, completa con fuegos artificiales y colores. Si el color es celeste, sabremos que esperamos niños; si es rosa, serán niñas", comentó Daniela Celis.

Daniela Celis dio la fecha del nacimiento de sus gemelos

Pestañela reveló que ya tiene fecha para dar a luz a sus gemelos: "Se me ha asignado es el 27 de febrero, pero me han informado que no llegaremos hasta las 40 semanas. Por lo tanto, se ha planeado una cesárea programada para principios de febrero o fines de enero", concluyó Daniela Celis.

J.M