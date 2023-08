Daniela Celis mostró oficialmente su pancita de embarazada después de confirmar que espera gemelos.

La ex Gran Hermano compartió una súper producción exclusiva para CARAS donde reveló cómo atraviesa este especial momento y cómo es su vínculo con Thiago Medina, su pareja.

Daniela Celis, exclusiva para CARAS.

A pesar del hermetismo con el que quiso mantener la noticia, Daniela Celis finalmente confirmó que esperaba gemelos.

"Pestañela" y su pancita de 14 semanas.

En diálogo exclusivo con CARAS, la hermanita contó qué le pasó cuando se enteró de la noticia. "Cuando me enteré se me paró el mundo. Las lágrimas se me empezaron a caer solas, muchas. Cuando supe que eran dos directamente me enamoré", dijo.

Daniela mostró su pancita en una exclusiva producción de CARAS.

La hermanita también reveló cómo se ve siendo mamá. "Me imagino como mamá, una leona que nadie venga a atacar a mis pequeños. Me gustaría darle todo lo mejor pero lo primordial es enseñarles de dónde venimos nosotros en base a nuestra experiencia. y que también entiendan la humildad, a pesar de tener todo. Recordales nuestra historia".

Daniela Celis, embarazada de gemelos.

Luego, Daniela Celis confesó cómo ve a Thiago como papá. "Me preguntan por Thiago pero él está súper contento. No digo que más que yo pero estamos ahí. Está chocho. Acaricia la panza, le habla", dijo la ex Gran Hermano.

Daniela Celis.

La ex Gran Hermano atraviesa la semana 14 de embarazo.

Daniela Celis.

Para finalizar, Daniela contó cuáles serían los valores que le gustaría inculcarle a sus bebés. "Le daría mucho del afecto familiar, la prioridad, la felicidad. Tengo muchas cosas. Vamos a ver la crianza de a dos cómo va a ser".

