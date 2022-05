Danny Ocean: "Cantar en la Argentina es un sueño hecho realidad"

Danny Ocean nació en Caracas, Venezuela, en 1992 y alcanzó la fama como cantante a los 24 años con el exitoso tema “Me rehúso”, el cual ya tiene más de 1.600 millones de reproducciones en Youtube. De esta manera, Danny Ocean se convirtió en el primer cantante venezolano en superar las mil millones de vistas en Youtube y las dos mil millones de reproducciones en plataformas como ITunes y Spotify.

Actualmente, Danny Ocean se encuentra promocionando y presentando en vivo su nuevo disco -que lleva por nombre su usuario en las redes @dannocean-, por diferentes países, entre ellos, la Argentina. Fue así que el cantante estuvo la semana pasada unos días en Buenos Aires y Caras lo pudo entrevistar face to face.

Danny Ocean asegura: "Me encantaría vivir en Buenos Aires".

La entrevista con Danny Ocean se llevó a cabo el miércoles 4 de mayo. Al día siguiente era su cumpleaños. Y no cualquiera, sino el cambio de década: los 30. “Pasaré mi cumpleaños con amigos. Tengo muchos del colegio y la universidad que se han venido de Venezuela a vivir acá”, señaló entusiasmado Danny Ocean a Caras.

-¿Te gustaría vivir en Buenos Aires?

-Me encantaría. Siempre he pasado temporadas aquí. El año pasado estuve como dos meses.

-¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad?

-Lo que más me gusta es la gente. Tiene como algo. Yo siempre digo que Buenos Aires y Ciudad de México son dos ciudades de Latinoamérica que tienen como una cosa que no sabés bien qué es. Me suma tener amigos acá y me hace la cuestión un poquito más amena. Me gusta salir a caminar, a tomar una cerveza… aquí se la pasa muy bien.

-En junio volvés para dar tu primer concierto, ¿qué nos podés adelantar?

-¡Sí! Es la primera vez que voy a cantar en la Argentina. Ya lo necesitaba. Es un sueño hecho realidad. Lo hice sólo una vez cuando Tini (Stoessel) me invitó a uno de sus Luna Park. Así que estoy muy feliz, muy contento. Esta vez vengo con mi banda, con mi show completo. No quiero adelantar mucho. Va a haber invitados...

-Recién la mencionaste a Tini Stoessel, ¿cómo es tu relación con ella?

-Bien, muy cool. Martina tiene un corazón hermoso. Yo la quiero mucho como artista, como performer, ¿me explico? La quiero muchísimo. Y siempre muy buena onda. Siempre fue muy genuino lo nuestro. Nunca ha sido como forzado.

-Con Tini Stoessel grabaste el tema “Tú no me conoces”, ¿te gustaría cantar con algún otro artista argentino?

-Me gusta mucho lo que está haciendo Trueno. Ca7riel también. Tiago (PZK) la está rompiendo.

Danny Ocean y Tini Stoessel.

Danny Ocean y la música

Danny Ocean se va a presentar en el Teatro Vórterix los días 7 y 8 de junio. En este mes que separa sus dos visitas a la Argentina, el cantante viajará a Paraguay, México y Estados Unidos. “Hay que aprovechar porque después de la pandemia…”, dice el artista.

-¿Cómo la viviste vos?

-Fue un tiempo de muchas ideas y de responderme muchas preguntas que tenía. Y en mi caso es ahora que me estoy enamorando completamente de la tarima. No es que sentí el afán de necesitar salir a cantar, porque no vengo de toda la vida haciéndolo. Si la pandemia sucediera dentro de dos años, después de todo lo que estoy viviendo ahorita, sí capaz te diría “Wow, sabes qué, extraño estar en una tarima”.

Danny Ocean se va a presentar en el Teatro Vórterix los días 7 y 8 de junio.

-¿Pensaste alguna vez cómo sería tu vida si no se hubiera dado el boom?

-Te puedo asegurar que sí o sí yo iba a vivir de esto. Porque cuando realmente amas algo, he visto que a veces el universo conspira a favor. Sino, yo estudié diseño gráfico, algo creativo iba a hacer. Pero mi relación con la música es de necesidad. La música y yo tenemos una relación que se tenía que dar. Es un amor y odio. Los amores y odios son eternos.

-Vos escribís mucho del amor y del odio. ¿Siempre son de experiencias personales?

-Muchas de mis canciones son de experiencias propias y otras fueron cosas que me han pasado indirectamente. Y también son mucho de conversaciones. Por eso necesito viajar. Ver cómo es la experiencia del amor aquí en Buenos Aires por ejemplo…

-¿Tenés ganas de enamorarte en Buenos Aires?

-Me he enamorado en Buenos Aires... ahora lo estoy en Ciudad de México. Y me encuentro muy bien, no lo cambio por nada.