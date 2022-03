Dante Ortega, hijo de Guille Valdés, reveló el motivo que lo llevó a terapia

Dante Ortega, uno de los hijos de Guille Valdés, presentó su primer trabajo musical Volando.

En una exclusiva entrevista con Vero Lozano en Cortá por Lozano, el joven artista contó una anécdota desconocida de su mamá en un viaje que hicieron solos a Brasil.

"Le dije 'ma me gustaría hacer un viaje con vos. En los primeros días, me pidió que me quede porque tenía que buscar algo al cuarto y me dijo 'por favor cuidame la cartera, no te vayas a olvidar'. Sube al cuarto, ya habíamos comido, desayunamos y todo. Me voy de la mesa sin la cartera, voy al ascensor esperándola para salir del hotel y me pregunta '¿y la cartera?' y yo le respondo '¿qué cartera mamá?'. Me cag... a pedos aunque apareció la cartera", contó Dante Ortega en la nota.

Luego, aseguró que esta situación lo llevó a terapia. "En ese viaje empecé a detectar que tengo un tema de atención que estoy trabajando y le estoy metiendo en terapia", aclaró.

Dante aclaró, en relación a su tema de atención, que no siempre es así ya que con la música no le pasa: "Para lo que quiero como esto, soy re focus. Hay que ser interesado en todo lo que uno necesite en la vida", aclaró.

Dante Ortega habló en Cortá por Lozano.

Dante Ortega cómo es la relación con el clan Tinelli

A pesar de mantener un perfil bajo, Dante Ortega reconoce que el acercamiento con redes sociales lo ayuda en esta nueva etapa como músico.

Reservado a la hora de hablar de la dinámica familiar, el músico contó cómo es su relación con el clan Tinelli. "Con Helena me llevo muy bien. Tenemos mucho que ver, somos muy parecidos. Igual de intensos. Y con Paloma también pero no tenemos tanto en común. Será también porque tenemos casi la misma edad, los dos nos estamos buscando. Bueno y Lolo es el más mimado. Todos tenemos debilidad por él, dijo en una entrevista con Maleva.

Dante Ortega.

Luego, se refirió a su vínculo con los hijos de Marcelo. "Sí, me llevo muy bien con todos. Con el que me siento más parecido es con Fran porque es muy creativo y le gusta mucho el cine como a mí. Con Marcelo me llevo muy bien también. Es muy generoso. Y bueno, la hace feliz a mi vieja que para mí es lo más importante. Con eso ya me basta", disparó.