Darío Barassi contó que eligió nombre para su hija pero luego se arrepintió

Darío Barassi confirmó que será papá por segunda vez de una niña junto a Lucía Gómez Centurión.

El conductor de 100 argentinos dicen dio la primicia a Ángel de Brito en LAM y luego confesó qué nombre eligió para su bebé en camino.

"Es una disputa porque yo siempre quise Pilar, me gusta ese nombre para una hija”, dijo en su programa.

Darío Barassi aseguró que, a pesar de que le encanta, desistió de que su pequeña lleve ese nombre por un particular motivo. “Pero mi apellido paterno es Pacheco, entonces Pilar Pacheco parece la ruta 8, entonces entiendo el debate. Estamos entre Pilar y el que quiere mi mujer que de verdad está bueno: es Inés, me gusta”, aclaró luego.

Feliz por esta noticia, Darío Barassi confesó también por qué decidió guardar el secreto de este embarazo tanto tiempo.

"Soy temeroso con el tema de los embarazos, con que se interrumpa. A mí la paternidad me tiene atravesado desde el nacimiento de Emilia. Mi hija está en un pedestal", dijo en Socios del espectáculo.

Darío Barassi habló de la crisis con su esposa

La historia de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión comenzó cuando eran adolescentes e iban al colegio.

Según reveló el conductor, sus inicios no fueron fáciles y a él le costó conquistarla. "Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: Volví con mi ex”, contó Darío Barassi en Para Ti

"Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos. Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón”, agregó sobre sus comienzos.