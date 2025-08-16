Darío Barassi reveló cómo vivió el dolor por la muerte de su madre: "La pienso mucho"

Darío Barassi habló con sinceridad sobre el impacto que tuvo en su vida la pérdida de su madre. En una charla íntima, el actor reveló cómo vive el duelo, qué lo ayudó a seguir adelante y cómo la presencia de su mamá sigue acompañándolo en lo cotidiano. Con un tono sereno y reflexivo, compartió cómo la paternidad, la terapia y los gestos simples lo ayudaron a reconectar con lo esencial.

Darío Barassi reveló detalles de las dificultades que vivió tras la muerte de su mamá

Darío Barassi

En Agárrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, el conductor compartió cómo transita el duelo por el fallecimiento de Laura, su mamá. “La pérdida de mi mamá fue un cimbronazo”, reconoció. Durante once meses la acompañó en una enfermedad terminal, mientras continuaba con sus compromisos laborales.

“Fue eterno el proceso. Me estaba ocupando de ella y tenía que hacer el programa. Descuidé un poco a mis hijas, y eso me dolía un montón”, relató. En la misma línea, Darío Barassi explicó que el duelo no solo fue emocional, sino también físico. “El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer. No me quedó otra que frenar, escaparme a Cariló”, continuó.

Lucía Goméz Centurión, Laura y la hija de Darío Barassi

En ese momento, finales de 2023, el conductor se tomó dos o tres meses de pausa, comenzó terapia y se enfocó en recuperar el equilibrio. “Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”, señaló. Durante la charla también reflexionó sobre cómo el dolor se manifiesta en distintos momentos.

“Estoy más conciliado con la idea de que mi vieja no esté. Más amigado y recordándola con más amor. La pienso mucho, la escucho, la siento plena”, expresó. A su vez, reconoció que, aunque su entorno lo acompaña, el duelo es profundamente personal. “Mi mujer me acompaña un montón, pero la que se murió es mi madre, no la suya”, comentó Darío Barassi.

Darío Barassi, Lucía Goméz Centurión y sus hijas

En la misma línea, el comediante habló sobre cómo el cuerpo le pasó factura en los meses posteriores de la muerte de Laura. “Tuve una cirugía por un pólipo en las cuerdas vocales y después un subidón de presión. El cuerpo me dice: "Che, pará". No se puede ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor todo el tiempo. Todo tiene un costo”, reflexionó.

Por su parte, Darío Barassi compartió cómo encuentra a su madre en los gestos cotidianos. “La veo en mis hijas, en una receta, en el viento, en los árboles, en el mar y en mí”, dijo. La paternidad, en especial, se convirtió en un refugio emocional. “Estoy apasionado por la paternidad. Creo que es lo que más me gusta de la vida”, agregó.

Darío Barassi y su mamá

