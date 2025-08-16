Murió Alberto Martín: cuál fue la causa de su fallecimiento

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Alberto Martín, uno de los actores más queridos y versátiles de la televisión, el cine y el teatro.

De qué murió Alberto Martín

El artista falleció este sábado 16 de agosto a los 81 años, tras permanecer internado varios días por complicaciones de salud que se agravaron con el paso de las horas.

Es importante recordar que en el 2021 cuando tenía 76 años, Alberto Martín fue sometido a una operación de urgencia para extirpar un pequeño tumor situado en la base del ojo derecho. El propio actor compartió la noticia, restándole dramatismo, y afirmó: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito… había que quitarlo o quitarlo”.

La intervención se realizó en una clínica de San Isidro. Durante ese momento, se mostró optimista al comentar que esperaba los resultados de la biopsia: “Veremos qué sale. Yo soy muy positivo en todo esto”.

Alberto Martín

Martín, cuyo verdadero nombre era Luis Alberto Di Feo, había comenzado su carrera de muy joven y construyó un legado inolvidable con papeles en recordadas ficciones de la pantalla chica, películas taquilleras y grandes obras teatrales. Su deceso se produjo en horas de la tarde y generó conmoción entre colegas, amigos y fanáticos que lo siguieron durante más de seis décadas de trayectoria.

En los últimos años, además de seguir vinculado a la televisión, Alberto Martín había sorprendido con su participación en Mañanísima, donde compartía su pasión por la cocina. Alejado de la ficción, dedicaba gran parte de su tiempo a otra de sus pasiones: los barcos, a los que restauraba y luego vendía. Su partida deja un profundo dolor, pero también el recuerdo de un artista entrañable, auténtico y cercano, que será recordado por siempre.

AM