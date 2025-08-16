María Julia Oliván mostró cómo volvió a caminar tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo

La periodista María Julia Oliván compartió un emotivo video desde el Hospital Alemán donde se encuentra internada, mostrando cómo avanza su recuperación después del grave accidente doméstico en el que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El emotivo video de María Julia Oliván en donde muestra que volvió a caminar

Tras varias semanas en cama, la comunicadora sorprendió a sus seguidores al revelar que volvió a dar sus primeros pasos de la mano de los kinesiólogos. En las imágenes, Oliván se muestra conmovida al intentar caminar nuevamente, ya que sus piernas fueron las zonas más afectadas por el fuego. “Un día volví a caminar”, expresó al describir la emoción de sentir otra vez el movimiento después de la larga recuperación. "Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad", agregó.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y superó los 13 mil “me gusta”, con cientos de usuarios destacando su fortaleza y resiliencia. Por el momento, la periodista continúa internada, pero sus avances médicos son alentadores.

En el video, María Julia Oliván también transmitió su entusiasmo por los pequeños logros, resaltando la importancia de la constancia en su rehabilitación. "Pasó una semana después de la primer práctica y fue emocionante haberlo logrado...Desandar el camino para reencontrarlo, cuantas veces? Nunca voy a poder adivinar saber ese número. A esta altura yo ya sabía lo que estábamos pidiendo pero no que más nos iba a dar en que nunca nos deja tirados".

El testimonio de María Julia Oliván se suma a los relatos anteriores en los que describió la dureza del proceso tras el accidente ocurrido cuando intentaba encender una chimenea con etanol, lo que desencadenó el incendio que puso en riesgo su vida.

AM