Tras varios meses fuera de los medios, Jey Mammón reapareció en pantalla y respondió sobre la denuncia que Lucas Benvenuto presentó en su contra. Durante la entrevista con Mirtha Legrand, una incómoda pregunta sobre si la violación existió se convirtió en el centro de atención y dejó al aire una tensión sostenida.

En su retorno a la televisión, como invitado en La Noche de Mirtha (El Trece), la presencia del conductor se dio en un contexto delicado: años atrás, un joven de nombre Lucas Benvenuto lo denunció por abuso sexual, en un caso que generó todo tipo de repercusiones y lo alejó de los medios. Durante el programa, la icónica actriz, no evitó el tema y formuló una pregunta directa que incomodó a todos los presentes: “¿La violación existió?”.

Sin rodeos y con la personalidad que la caracteriza, Mirtha Legrand enfrentó el tema que instaló un momento de tensión en la mesa. Jey Mammón, visiblemente serio, respondió: “La respuesta es no”. Luego agregó que había atravesado un proceso personal complejo, que incluyó momentos de introspección, distanciamiento y reconfiguración de vínculos.

“La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar”, expresó. La participación del cantante fue anunciada como parte de su vuelta a la televisión argentina tras el polémico tema.

Durante la charla, el conductor explicó que en un momento inició acciones legales, pero luego decidió no continuar. “Me cansé porque tenía que poner la energía en esto que está pasando”, dijo. También aseguró que, a pesar de la repercusión pública, sintió el apoyo de muchas personas. “La gente nunca me dio la espalda”, continuó.

La intervención de Mirtha Legrand fue uno de los momentos más comentados del programa. Con su estilo característico, la conductora abordó el tema sin complicaciones. Por su parte, Jey Mammón enfrentó la situación con firmeza, sin evasivas, pero no dudó en responderle con otra pregunta: “No puedo creer que me estés preguntando esto, pero te lo contesto porque sos vos y para mí vos podes preguntas lo que quieras. No, no existió”.

La conversación avanzó entre momentos de incomodidad y pausas prolongadas. La diva de los almuerzos insistió en conocer cómo vivió la exposición pública. “¿Sentiste que te dieron la espalda?”, preguntó. A lo que el artista respondió: “La gente nunca me dio la espalda. Me pasó algo muy fuerte, pero también recibí mucho cariño. Yo le pido disculpas a cualquiera que se haya sentido atacado o incomodo por mi presencia en el programa”.

