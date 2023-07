En un móvil de Socios del Espectáculo, Darío Barassi habló de los Premios Martín Fierro 2023, pero rápidamente el cronista le consultó su opinión por la polémica involucrada a la participación de Jey Mammón en el esperado evento, luego de que saliera a la luz la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto.

Cuando el notero le preguntó si pensaba que el exconductor de La Peña de Morfi iría al evento, Barassi respondió con sinceridad: "Lo veo que él se está manejando con bastante enterez, decide irse del país y no se esconde, decide volver y está, por como lo veo viendo, yo calculo que va a ir a la fiesta, ahora hay que ver que le pasa al resto de gente respecto a eso, pero no tengo una opinión formada sobre eso".

Imagen reciente del conductor junto a su familia.

Mientras el periodista intentaba que el conductor revele su opinión sobre la prescripción de Mammón, Darío aclaró que no sabe demasiado del caso, pero opinó: "Lo que pasa es que hay es muy personal, viste que hay distintos tipos de justicia, la justicia terrenal, la divina y la social. Por momentos la envergadura de la justicia social me asusta, me preocupa".

Por último, Darío Barassi aprovechó el contexto de Jey Mammón para profundizar su opinión sobre la justicia: "Se mezclan las tres justicias y cada uno elige en cuál creer y el cual depositar su confianza. Por qué, como te digo, uno puede ir más por lo social y cancelar a alguien, o que la justicia prescriba una causa, también la justicia puede ser muy injusta, te lo dice alguien que estudio abogacía. Por qué una causa prescriba no quiere decir que el hecho haya o no haya pasado".

¿Qué dijo Darío Barassi sobre el rating de ATAV 2?

El presentador no se mostró preocupado por los números de la ficción de ElTrece en diálogo con La Once Diez: “El rating no es tan alto, pero no es malo, y creo que hay que celebrar la presencia de ficción nacional en la tele, y aun así recoger también lo que pide la gente, lo que la gente quiere ver, y responder con oferta. Entiendo que se perdió el ejercicio de sentarse a ver la novela. Pero pondero y gratifico que el canal apoye la novela".

También habló sobre la comparación que hicieron sus seguidores con su personaje en la novela y el humorista Jorge Porcel: "La verdad es que yo no busqué material de Porcel para hacer una parodia o imitación, no hice ese trabajo como actor, pero sí me inspiré en el humor y los cómicos de esa época”.

J.C.C