Lucía Galán habló sobre el caso de Jey Mammón: “Sabemos quiénes han cometido algo similar”

En una reciente entrevista con LAM, Lucía Galán hizo declaraciones contundentes acerca de la problemática en el medio artístico y habló, por primera vez, sobre el caso de abusó sexual en el que se vio involucrado su gran amigo Jey Mammón. Además de referirse a la importancia de apoyar a las víctimas, destacó que hay muchos más casos de abusos que no salen a la luz.

La cantante de Pimpinela manifestó su solidaridad con aquellos que han sufrido abusos y enfatizó la importancia de hablar sobre estos temas desde el primer momento. Asimismo; Lucía Galán hizo mención a su relación cercana con Jey Mammón y expresó dudas sobre sus intenciones, pero resaltó que en el medio se conocen otras situaciones similares que no han sido expuestas.

Santiago Sposato “Tenías una muy buena relación, no sé si la tenés todavía con Jey Mammón. ¿Cómo he visto esto qué le pasó estos últimos tiempos después de bueno la denuncia que no fue denuncia que la justicia desestimó?

Lucía Galán: “Mira creo que es un tema muy delicado muy profundo para desarrollar en un cumpleaños el 2 de Julio cumplimos 27 años con el hogar Pimpinela y trabajo hace 27 años con niños que han sufrido abusos, así que, siempre voy a estar de parte de la gente que ha sufrido abusos. Yo lo que hubiera hecho hubiese sido salir a hablar en el primer momento. Si alguien viene el día de mañana y me dice a mí que yo hice algo, que yo no lo hice, sería la primera en dar nota Sin dar explicaciones”.

Lucía Galán desató la polémica por los abusos sexuales en los medios: "No solo Jey Mammón, hay muchos más".

Lucía Galán: “Yo tuve una relación muy cercana con Jey. Dudo que lo que haya hecho lo haya hecho con mala intención. Creo que todos los que estamos en este medio sabemos quién es, quiénes son, y quiénes fueron los que han cometido algo similar, ¿no? y por distintas razones no ha salido a la luz o no se supo ni se dijo", expresó la cantante.

La cantante siguió con la sustención de su postura: "Entonces, reo que a veces está un poco desbalanceada. Mi balanza siempre va a ir para el lado de del niño abusado de la persona abusada y también apoyar aquellas personas que que se han dado cuenta que han cometido un error. Porque me pasa, muchas veces, tener que apoyar a madres y padres que han reconocido que han tenido problemas con sus hijos y que han actuado mal y buscan un apoyo terapéutico, una sociedad y un sistema que los apoye. A veces se encuentra el apoyo y a veces no", remarcó la cantante.

Lucía Galán abrió una puerta podrída en los medios de comunicación

La cantante también se refirió a la cultura de la cancelación y planteó interrogantes sobre por qué solo algunos casos son enfocados y otros parecen ser protegidos. Hizo hincapié en la necesidad de abordar de manera profunda esta problemática, no solo en el ámbito artístico, sino en todas las profesiones y en relación al abuso de poder.

“Qué opinas de esta cultura de la cancelación en los medios de los que fueron vinculados estos temas?” Preguntó Santiago Sposato.

“No sé si debe dar explicaciones públicas, pero, sí debe accionar inmediatamente ¿no?, pero no es solamente Jey, hay muchos y muchas. Entonces, ¿Qué pasa que nos enfocamos solamente en uno o en una que pasa con el resto? ¿Están más protegidos, menos protegidos?, no hablo solamente de los famosos o de la profesión artística, hablo de todo tipo de profesiones", de esta forma, Lucía Galán abrió la puerta a un mundo turbio sobre el cual parece ser un grito a voces entre todos los del medio.

Lucía Galán se siguió preguntando: "¿Qué pasa con el poder cuando yo tengo poder y tengo contactos? - ¿aparece o desaparece mi accionar ante alguien indefenso? Por lo tanto, creo que es mucho más profundo el tema como para analizar mucho más a fondo, porque no tiene que ser la noticia de la semana después pasamos a otra cosa; tiene que ser algo que perdura en el tiempo si alguien hizo algo mal, bueno tiene que perdurar en el tiempo eso que hizo mal y llegar los llevarlo hasta el final porque si no vamos pasando por temas y temas, y no no se llega a ningún final a ninguna resolución”

La reconocida artista concluyó su reflexión enfatizando que es fundamental que los casos de abuso sean tratados con seriedad y que se llegue a una resolución justa y duradera. Solo así se podrá sanar la niñez y construir una sociedad más consciente y responsable.

Las declaraciones de Lucía Galán invitan a reflexionar sobre la necesidad de visibilizar y abordar de manera integral los abusos en todas las esferas de la sociedad, promoviendo la justicia y el apoyo a las víctimas.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

