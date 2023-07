Luego de que saliera a la luz que Jey Mammón demandará tanto a Ángel de Brito como a Lucas Benvenuto, por calumnias e injurias, en Socios del Espectáculo debatieron por qué el reconocido abogado Fernando Burlando decidió no defender al exconductor de La Peña de Morfi.

Rodrigo Lussich, conductor del ciclo de ElTrece, primero dio el contexto de lo ocurrido: “Fernando Burlando dejó de representar a Jey Mammon en lo que hace a los juicios que llevará adelante porque las mediaciones han fracasado”, y sumó: “No han llegado a buen puerto, por lo tanto, se iniciarán acciones legales”.

Imagen reciente del abogado junto a su hija.

Luego, el conductor se arriesgó y dedujo la razón por la cual Burlando decidió no representar al humorista: “Burlando no va a representar a Jey en la cuestión de juicios a periodistas, sobre todo, y esto es una opinión personal, no tiene ganas de estar metido en juicios a periodistas con los cuales trabaja en lo cotidiano”.

Fernando Burlando y Jey Mammon.

Lussich continuó sumando razones que podrían haber llevado al abogado a querer tener una buena relación con Ángel: “Tiene que intercambiar información, reportajes y tal vez es una situación incómoda para Burlando. Es otro abogado el que llevará adelante las acciones legales”.

Por último, Rodrigo Lussich, dejando a un lado a Fernando Burlando, dio más detalles sobre las denuncias que comenzó Jey Mammón contra ambas personas: “Es para algunos periodistas, en particular, se había dicho que con Ángel de Brito había fracasado la mediación y ya Jey iniciaba acciones y contra Lucas Benvenuto, que es muy particular porque no lo logran notificar porque no hay domicilio en la causa que se le quiere iniciar”.

¿Qué dijo Jey Mammón sobre su regreso a la televisión?

El conductor aseguró que podría volver a trabajar en la televisión tras la desvinculación efectuada por Telefe luego de que se conociera públicamente la supuesta relación abusiva que el humorista mantuvo con Lucas Benvenuto.

En diálogo con Paparazzi, Jey Mammón aseguró estar positivo una vez que volvió al país tras una breve escapada a España: "La tele es mi lugar, así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”.

J.C.C