La separación de Cecilia Milone y Nito Artaza fue una de las más escandalosas a nivel mediático. Según información de Marcela Tauro, tuvieron una fuerte discusión en una de las propiedades de la actriz, y los vecinos debieron llamar a la policía. Su ruptura dejó algunos interrogante, y la propia Cecilia decidió mantener el silencio sobre los detalles. Sin embargo, en su cumpleaños, decidió compartir un video en su cuenta de Instagram, donde denuncia públicamente al actor.

Cecilia Milone y Nito Artaza

El escalofriante relato de Cecilia Milone sobre una fuerte situación con Nito Artaza

Cecilia Milone decidió, en su cumpleaños 56, exponer una situación con Nito Artaza que mantuvo en silencio durante varios años. La actriz denunció públicamente al actor, relatando lo ocurrido en el verano del 2022, cuando ambos estaban en Mar del Plata, encabezando la obra "Los 80 están de vuelta", en el Teatro Atlas. Durante esos momentos, comenzaron los rumores de una crisis entre ambos, pero nunca se supieron los detalles. Este viernes, la artista compartió un video en su cuenta de Instagram, tras haber confesado su romance con Chico Navarro.

El casamiento de Cecilia Milone y Nito Artaza

“Me llevó un año entero recuperar las fuerzas, de contacto cero y de asesoramiento de profesionales, tanto en lo legal como en lo psicológico. Recién ahora puedo contar qué pasó con mi vida”, comenzó la actriz. De esta manera, explicó que no podía comunicarse con Artaza, y esto hizo que creciera su sentimiento de angustia e incomprensión. Durante el verano 2022, ella decidió tomarse pastillas para dormir, ya que no quería salir de su departamento. Esto fue lo que desató el episodio.

Cecilia Milone y Nito Artaza

“Esta persona que invita a hacer terapia antes, durante, después, para saber con quién está uno, en vez de asistirme, en vez de llevarme a un terapeuta, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer dos funciones”, reveló Cecilia refiriéndose a Nito Artaza. Si bien sus compañeros le consultaron si quería seguir con la obra, ella decidió mantenerse al frente. “Yo ya estaba ahí. No sabía qué iba a pasar después cuando volviera a mi casa, si eso iba a ser para más dolor, si iba a ser tratada todavía como una persona que no estaba bien”, expresó.

Finalmente, su protagonismo en "Drácula" fue la que la "despertó" e hizo dudar de su relación con el actor. Esto llevó a que las discusiones siguieran creciendo hasta firmar la separación en el 2024. Un año después de la ruptura, Cecilia Milone destacó su recuperación y, como ella misma expresó, su “nacimiento” tras todo lo vivido con Nito Artaza. De esta manera, invitó a sus seguidores a reflexionar sobre su accionar sobre una persona, y la importancia de ser escuchados en todo momento.

