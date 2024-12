Romina Gaetani, una de las actrices más destacadas del espectáculo argentino, se sinceró en una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras. Durante la charla, recorrió sus inicios en la actuación, reflexionó sobre su pasión por el arte y reveló el secreto que la ayudó a triunfar en los castings.

“Desde muy chica encontré en la televisión algo mágico. Fue muy loco porque cuando empecé a estudiar teatro, nunca había visto una obra. Cuando finalmente vi una, entendí por qué quería ser actriz. Hice el camino inverso, y me quedó claro que mi instinto no estaba equivocado, por haber crecido viendo en la tele a mujeres como Xuxa o Susana Giménez en su esplendor”, recordó con emoción.

Gaetani, quien actualmente protagoniza junto a Betiana Blum y Marcelo de Bellis la comedia Mamá, también reveló cómo su curiosidad innata marcó su conexión con el teatro: “Era muy activa, brava y curiosa de chica. Me decían: 'Romina, no hagas esto', y yo necesitaba saber por qué no. Cuanto más me decían que no, más quería investigar”.

El secreto de Romina Gaetani para que la contraten

La actriz, relatando sus primeros pasos en la profesión, comentó cuál era el método que utilizaba para intentar que la contraten en los castings. “Sabía que el motor genuino y el hambre por actuar estaba. Me despertaba muy temprano, me duchaba, me vestía, me maquillaba y me sentaba en el cuarto frente a un listado de agencias. Llamaba a todas, y a cualquier casting que había, yo iba”, contó.

Además, contó cómo enfrentaba esas situaciones donde las inseguridades eran fuertes. “Me pasaban dos cosas. Llegaba, y hay algo inevitable que es compararte con las demás chicas. Nunca fui una adolescente hegemónica, modelo. Tengo un cuerpo con más curvas, un rostro distinto. Que pueden fotografiar bien o no. Pero, a pesar de la inseguridad que tenía, y de no quedar en ningún casting, nunca desconfíe de mí”.

Su primera escena y los aprendizajes de sus maestros

Sin embargo, llegó el día y Romina Gaetani tuvo su primer papel, un pequeño bolo en Vedad Consecuencia, de Pol-ka, junto a Inés Estévez. “Hacía de vendedora de un local y solo decía: ‘el dueño no está’. Después de eso, llegó Cris Morena con Chiquititas”, recordó con cariño.

La actriz destacó a Cris Morena y Pepe Cibrián como dos figuras clave en su formación artística. “Con Pepe, fueron tres meses de casting. Aprendí esa militancia del trabajo. Decía que había que llegar impecables a audicionar. También valoraba mucho la lealtad y el compañerismo”.

Romina Gaetani desde niña supo que tanto la música como los escenarios iban a ser parte de su vida. La pasión, la constancia y la autenticidad son el verdadero secreto detrás de su éxito y su reconocimiento como una prestigiosa actriz. Este año se llevó el Martín Fierro como Mejor Actriz Protagonista de Ficción por su rol en “Buenos chicos”, protagoniza la comedia Mamá en el multiteatro de la calle Corrientes y forma parte de la película Chocolate para tres.