Murió la actriz María Socas a los 65 años

La industria del entretenimiento despide con tristeza a María Socas, la actriz argentina que falleció este martes a los 65 años tras una ardua lucha contra el cáncer.

María Socas

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Méndez a través de su cuenta en X, donde destacó su talento y calidad humana. “Falleció la actriz María Socas a los 65 años. Hacia un tiempo venía luchando contra el cáncer. Excelsa actriz, gran persona. Abrazo fuerte para sus dos hijas Wanda y Sasha en este difícil momento. QEPD”, escribió.

María Socas falleció en el Instituto Fleming y trascendió que un grupo de actrices, entre ellas Andrea Bonelli y Linda Peretz, acompaña a la familia en este momento de dolor.

María Socas: un legado artístico imborrable

A lo largo de sus 65 años, construyó una carrera destacada en el teatro, la televisión y el cine, dejando una marca indeleble en la cultura argentina e internacional. Fue parte de numerosas producciones que resonaron en el público, tanto en el ámbito local como en el extranjero.

Entre sus trabajos más recordados están las películas internacionales The Warrior and the Sorceress (1985), Deathstalker II y Hollywood Boulevard II (1990), donde demostró su versatilidad como actriz. Su participación en estas producciones le otorgó a María Socas un reconocimiento fuera de las fronteras de Argentina.

MVB AM