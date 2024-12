Delfina De Lellis fue la primera en abandonar la casa de Gran Hermano 2025 (Telefe) tras la gala de eliminación del día lunes. Sin embargo, luego de no haber salido al estudio esa noche por estar angustiada, la joven enfrentó a los analistas en el programa del martes, quienes no tuvieron piedad para preguntarle de todo, sobre todo, de sus dichos transfóbicos contra Luciana.

Delfina De Lellis

Delfina De Lellis reaccionó a las repercusiones de sus comentarios contra Luciana

Con 18 años y recién ingresada a la casa más famosa del país, la joven solo tuvo que ser nominada una vez para que el voto del público la dejara fuera de competencia. Tras sus comentarios transfóbicos y su broma pesada a Candela Campos los televidentes del programa quedaron algo reacios con ella. Laura Ubfal, fiel a su estilo, fue la primera en tomar la palabra enfrentar a la joven, pero la frase que usó dejó a todos en el estudio helados: “La gente, desde el primer minuto, te quería afuera. Entraste diciendo que las modelos no son tontas, y demostraste que sos re tonta”.

Caption

“Porque te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying queriendo ser una villana para la que no te da la altura, entonces porque hiciste eso” continuó Ubfal. Delfina De Lellis, por su parte se expresó: “Hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije pero sinceramente no me acuerdo. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidas. Quiero pedir perdón, de todo corazón, si ofendí a alguien con algo de lo que dije. Yo no soy así y ahora lo voy a demostrar”.

Enseguida, Marina Calabaró inmediatamente se metió y trató de suavizar los dichos de su compañera: “A mí, el calificativo de tonta a una chica de 18 años... que hizo lo que pudo y como dijo Santiago, también me llamó la atención viniendo de alguien tan joven. Y me llama la atención hoy esto que vos decís de capaz no tuve filtro, y no se trata de tener filtro, se trata de que eso que dijiste no puede estar acá. Se trata de que no esté en tu esencia. Y me parece que cuando uno pide disculpas lo hace de forma incondicional”. La periodista expresó esto refiriéndose a los constantes comentarios hirientes que hizo Delfina dentro de la casa.

Delfina De Lellis

Por su parte, Gastón Trezeguet consideró que los dichos de la joven son injustificables: “Lo que dijiste no se puede justificar, y menos con tu edad porque yo tampoco las decía ni me salían a esa edad, por lo menos la transfobia… me parece asombroso, que no sepas el juego. No sabes que esas cosas van a quedar mal, más teniendo dos ediciones pasadas que todo el tiempo se hablaba de los valores, y se sabía que no podías ir contra eso. Porque de última, como dice Marina capaz es algo que tengas adentro, pero es poco inteligente decir estas cosas”.

Delfina De Lellis

Con las acusaciones y las expresiones que cada uno de los analistas uso, Delfina de Lellis, la primera eliminada de esta edición de Gran Hermano, pidió disculpas por sus dichos transfóbicos, y principalmente centró su pedido de perdón a todas las personas que se sintieron agraviadas por sus dichos, a pesar de que expresó que no recuerda los comentarios hirientes que hizo.

VDV