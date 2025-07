Ale Sergi se volvió un ícono de la música pop argentina, gracias a su banda con Juliana Gattas, Miranda!. Ambos fueron parte de reconocidos festivales, llevaron adelante importantes tours, y ahora se sientan en la silla de jurados de La Voz Argentina. Su carrera musical data desde comienzo de los 2000, y fue creciendo con el correr de los años. Sin embargo, antes de darlo todo por la banda, el cantante y compositor tuvo diversos trabajos que lo invitaron a ser parte de diferentes ámbitos.

Todos los trabajos de Ale Sergi, antes de Miranda

Miranda! es una de las bandas más queridas de la historia argentina. Con su sonido característico y canciones pegadizas, la creatividad de Ale Sergi y Juliana Gattas se transmitió a varias generaciones y lo sigue haciendo en la actualidad. Con 53 años, el cantante, compositor y productor musical logró posicionarse frente a una industria competitiva, y ganó su nombre gracias a sus diversos aportes en el teatro y los programas de televisión. Sin embargo, antes de llegar a ser quién es hoy en día, tuvo varios trabajos que lo llevaron a seguir creciendo.

Tras terminar el secundario, Ale Sergi no siguió ningún estudio universitarios, y si lo hizo lo mantuvo en silencio. Por el contrario, comenzó a insertarse en el mundo laboral como empleado administrativo en una empresa del rubro alimenticio. En ese momento, la música era una pasión, lejos de considerarla una carrera como lo es en su actualidad. Pero el tiempo lo llevó a reconectarse con ese lado y comenzó a hacer diversos trabajos como encargado de sonido.

Era parte de la empresa E&S, por Esteban y Sergio, los dueños, y también por eventos y servicios. Allí, trabajó junto a la banda The Beats, tributo a The Beatles, y en eventos políticos, como en los discursos de apertura en la Feria del Libro de los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Con Alfonsín también trabajó, pero no durante su presidencia. Fue recién al comienzo de los años noventa cuando fue parte de un grupo de funk, como guitarrista, llamado Mama Vaca. Asó se volvió la voz líder en varias de las canciones del conjunto, pero decidió ser exclusivamente sonidista de eventos musicales y técnico de grabación para bandas.

Finalmente, y con el dinero ahorrado, en 1998 se muda a Capital Federal, y en un concierto de jazz conoce a Julieta Gattas. La conexión de ella y Ale Sergi surge de manera auténtica e instantánea. La amistad y el romance fugaz crece entre ellos, pero los une sus gustos musicales. Es así como comienza a gestarse Miranda!, y la carrera musical del compositor comienza su largo camino, que hoy continúa con miles de fanáticos alrededor del mundo.

